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WHO指野生動物傳染是病毒起源　專家：中國邊境走私活動仍盛行

武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO專家調查小組根據有限的資料得出的結果指出，病毒經野生動物傳染給人是相對有可能的。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

WHO調查小組自中國調查回來後，得出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最有可能的起源是來自動物傳染的結論後，不少專家指出，中國及其鄰國除了必須要瓦解野生動物的貿易鏈外，還必須阻止有人利用合法漏洞，繁殖圈養易傳染疾病的物種。

路透社報導，WHO調查小組研究結果3月30日出爐，指出造成全球大流行的2019冠狀病毒疾病，「非常非常有可能」因為野生動物在極端糟糕的情況被繁殖圈養隻下，由蝙蝠這樣的中介生物傳染給人類。

一名中國動物疾病專家也參與了WHO的調查小組研究，他指出研究結果證明了北京當局去年近指野生動物買賣的決定。然而報告也指出野生動物的繁殖場仍被允許繼續合法營業。

此外，外國的非法業者仍在繼續進行販運野生動物的行當，在緬甸勐拉（Mongla）的一處中國公司擁有的特別經濟區，長期以來便一直在走私穿山甲進入中國境內。

中國當局表示這些走私動物都是外國市場從邊境外溢至中國境內來的，但批評表示在緬甸和寮國的野生動物走私網絡，若非因為中國境內和中國政府當局有龐大需求，也不會這樣形成如今的樣貌。香港大學野生動物法律專家惠特佛特（Amanda Whitfort）表示，「我才不相信中國政府不用為這些事情負責任：他們在推動整件事。」

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