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掃墓遇劫！　日籍乘客搭上「出軌太魯閣號」：以為會死掉

▲▼太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）

▲台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，造成至少48人死亡、198人輕重傷。日本外務省指出，車上有2名日籍乘客，包括一名50多歲男性與一名20多歲女性。（圖／消防署提供）

記者吳美依／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事故，造成至少48人死亡、198人輕重傷。來自日本關西的50多歲男乘客接受《朝日新聞》採訪，回憶事發經過，他坦言，自己當時已經「做好死亡的覺悟」。

日籍乘客和台灣出生、正在就讀大學的長女一起搭車返鄉，前往台籍妻子的家族墳墓掃墓。但是，因為連假關係，2人座位分開，他坐在5號車廂，孩子則坐在6號車廂。

日籍乘客當時正在睡覺，卻突然因為衝擊力道摔倒在地，直覺認為「火車出軌了」，且忍不住想起2005年4月的日本JR福知山線出軌事件。他說，車廂斷斷續續搖晃，自己只能盡量用手保護頭部，「我希望如果死去，不要感到痛苦」。

日籍乘客提到，火車出軌後，車廂停電，空氣中瀰漫著油臭味，大家在一片漆黑中，打開手機手電筒，尋找行李與隨身物品，並且討論如何脫困。他安撫乘客們冷靜，也十分擔心女兒，因此走到車廂外，朝向隧道出口走去，途中在廁所內看見一名死去的女性乘客。

日籍乘客稍後在隧道外順利與孩子會合，長女也看到了那名罹難女乘客，一見到父親就忍不住哭泣。他被送醫後，診斷出肋骨與腳趾骨折，女兒雖無明顯外傷，但精神受創，短時間內沒有食慾，無法進食。

日籍乘客認為，儘管這次事故是因工程車滑落導致，但若火車座位上設置安全帶，或許可以降低傷亡人數。

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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