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鄰居2惡犬闖入！　85歲失智老婦被「死咬喉部」拖行當場斷氣

▲▼狼犬,惡犬,米克斯。（圖／示意圖／pixabay）

▲2隻惡犬咬死老婦。（示意圖與本文無關／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名85歲的老婦人日前在自家花園中遭到2隻闖入的比特犬攻擊，被撲倒後喉部被狠狠死咬，在花園中拖行，而比特犬拖咬著婦人的模樣過於讓人震驚，鄰居形容輕鬆程度彷彿就在拖著玩具一樣。最終，該名婦人喉部重創當場死亡。

根據英國《太陽報》報導，英國婦人露西爾（Lucille）患有癡呆症，3日被發現慘死在自家花園。據了解，隔壁鄰居的2隻比特犬在當天掙脫束縛後，設法從兩家之間圍籬的破洞處鑽過，闖入露西爾的花園，並對她展開攻擊。

據鄰居指出，比特犬狠狠咬住露西爾的脖子後，將她在花園裡拖行，「很明顯的，牠們就像在對待玩具一樣直朝她的脖子咬去。」另一名鄰居則說，露西爾是一名友善可愛的女士，退休前曾在工廠工作，在當地住了也至少有50年的時間，但過去一年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的關係，鮮少看到她。

露西爾的家族在事發後發出聲明，指出她在20多歲時就從牙買加移民到英國，職業生涯幾乎是在一間照護中心擔任廚師，同時奉獻許多心力給家人。

警方指出已經逮捕一名43歲的男性嫌犯，因其無法控制所養的2隻彼特犬並造成死亡事件。該男子被警方審訊後，已經獲准交保等候進一步通知。

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