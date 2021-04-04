貼台灣國旗！　土耳其搜救團臉書悼「太魯閣號事故」：天佑台灣

▲土耳其伊斯坦堡搜救團在臉書發文為太魯閣號事件哀悼。（圖／翻攝臉書「AKUT Arama Kurtarma Derneği」）

文／中央社記者何宏儒安卡拉3日專電

台鐵太魯閣號發生事故造成嚴重死傷。土耳其伊斯坦堡志工團體「搜救協會」以中文發文稱，事件「讓受過台灣幫忙的土耳其人民也很難過」，並張貼兩國國旗彰顯患難見真情。

「搜救協會」（AKUT）今天在臉書發文指出：「台灣花蓮發生的火車意外，讓受過台灣幫忙的土耳其人民也很難過。願傷者盡早康復，往者安息。」這則發文並祈願「天佑台灣」。

AKUT名稱源自土耳其文「搜索」（arama）和「救援」（kurtarma）兩字縮寫，1999年曾派17名隊員參加921地震的土耳其救難隊，地震隔天抵達台灣，並於震後50小時，在倒塌的彰化縣員林鎮龍邦富貴名門大樓瓦礫堆下救出一名住戶。

土東艾拉齊省（Elazig）去年1月24日晚間發生規模6.8強震，造成41人喪生，逾1600人受傷，數百棟建築倒塌。

感念土耳其救難隊於921地震隔天兼程抵台救援，艾拉齊省強震後，台灣成為AKUT在土耳其之外最主要捐款來源國。AKUT當時在臉書和推特帳號用中文和土耳其文對台灣的支持發文說「感謝我們遠方的朋友們」，並貼出土耳其和中華民國國旗彰顯這份情誼。

1996年成立的非政府組織AKUT於2011年獲聯合國國際搜索與救援諮詢小組（INSARAG）認證，目前在土耳其32省設有分會，志工加永久會員超過2200人。