　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英500萬人施打第2劑疫苗　單日染疫病故降至10人

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲英國疫苗施打率全球前茅，效果顯著。（圖／路透）

文／中央社倫敦3日綜合外電報導

英國今天通報僅10人於確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）28天內病故，是自去年9月初以來的最低數字。英國境內疫苗接種作業達成另一里程碑，高達500萬人已施打第2劑疫苗。

路透社報導，官方資料也顯示，3130萬1267人已施打第1劑COVID-19疫苗，其中500萬人如今已施打兩劑疫苗，這是歐洲地區最快速疫苗接種作業。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）發表聲明說：「我們的驚人疫苗接種計畫如今已施打逾500萬第2劑疫苗，為那些對COVID-19最脆弱族群提供最佳可能保護，包括半數的80歲以上年長者。」

英國政府表示，英國仍順利邁向政府所設定目標，要在4月中以前為50歲以上所有人施打1劑疫苗，並於7月底前為所有成人施打。

最新資料也顯示，英國今天新增3423人確診感染，較前一天的3402人染疫略增，但相較於正在對抗第3波疫情的諸如法國和德國等國家，英國境內感染率一直穩定下降。

英格蘭地區的嚴格封鎖措施於3月29日開始鬆綁，英國首相強生（Boris Johnson）可望於5日說明，解除限制措施的進一步細節。

ET快訊
李義祥公司不良紀錄曝　「2014年員工跌落山谷死亡」
李義祥施工上億工程　專家曝「東新營造」神秘關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英500萬人施打第2劑疫苗　單日染疫病故降至10人

即興創作「畫三筆」毀名作！白目情侶嚇傻喊冤：以為隨便讓人畫

沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」　他急求救：有1.5萬隻蜂！

快訊／大阪新增666確診「創史上最高」　疫情徹底失控恐迎第4波

亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」　嫌怒喊：你們永遠有優勢

慎入！狼蛛媽媽「背上爬滿密麻白點」　百隻寶寶下秒全跑光

中韓外長台海前會談！王毅拉攏南韓「破美國封鎖」：我們立場相同

全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝光

新加坡超市出現「台灣黑心鳳梨」　業者證實：已下架

疫苗安全有效！研究：孕婦可接種　抗體會經胎盤、母乳傳胎兒

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

「花蓮貓友隊」外送員出征！ 載物資衝太魯閣號出軌現場

情侶搭太魯閣遇劫！28歲男陷昏迷 醒來聽「女友往生」殯儀館前崩潰

KID一身時尚耍帥..沒有「余感」了XD　《RUN新聞》搭峮峮主持：把她當妹妹

田徑好手張恩昀搭太魯閣號罹難 阿嬤心痛...女友：訊息停在愛你

英500萬人施打第2劑疫苗　單日染疫病故降至10人

即興創作「畫三筆」毀名作！白目情侶嚇傻喊冤：以為隨便讓人畫

沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」　他急求救：有1.5萬隻蜂！

快訊／大阪新增666確診「創史上最高」　疫情徹底失控恐迎第4波

亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」　嫌怒喊：你們永遠有優勢

慎入！狼蛛媽媽「背上爬滿密麻白點」　百隻寶寶下秒全跑光

中韓外長台海前會談！王毅拉攏南韓「破美國封鎖」：我們立場相同

全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝光

新加坡超市出現「台灣黑心鳳梨」　業者證實：已下架

疫苗安全有效！研究：孕婦可接種　抗體會經胎盤、母乳傳胎兒

有原航平5局好投難擋「隊友炸鍋」　大聯盟首勝飛了！

英500萬人施打第2劑疫苗　單日染疫病故降至10人

張育成遭「針對性」換前新人王壓制　2打數掛蛋…首安再等等

只顧追求粉絲認同⋯演員哲學家邱昊奇分析下場：吸引迷失的人群

太魯閣號「最後身影」！2司機員神情曝光　10分鐘後山洞成死亡煉獄

消防員見清水隧道慘況吐了！3萬人心痛喊話：勿忘普悠瑪英雄輕生

快訊／太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂

法男愛上台灣女孩！情侶搭太魯閣雙亡　媽招魂哭「手牽緊別走散」

台鐵對工安管理「根本無能」！賴香伶斥：心存僥倖終釀大禍

新鮮人打拚好幾年！終於「年薪百萬」　突然空虛：然後呢？

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝

決鬥後對手首級「卡鹿角」…牠拖屍過冬！

即興創作「畫三筆」毀名作！白目情侶喊冤

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」

俄15歲小媽PO文「我又懷孕了」但都有戴套

沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」！

麥當勞點餐遭女奧客按喇叭！他暖舉氣哭對方

專家：男性精子數量2045年恐降至0

老婆忘把薯條放冰箱　他殺人肢解丟回收廠

她慘遭性侵拍不雅片　老公就在旁邊

狼蛛媽揹百隻寶寶　背上爬滿白點

星媒爆「台灣黑心鳳梨」網：難怪被禁

更多熱門

相關新聞

台灣向COVAX選購AZ疫苗102萬劑

台灣向COVAX選購AZ疫苗102萬劑

終於等到COVAX分配疫苗！中央流行疫情指揮中心今（3）日公布從COVA獲配102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑將於明（4）日上午運抵桃園國際機場。台灣最多可從COVAX分配約476萬劑，指揮官陳時中透露，考慮功能、施打時間，其餘額度會選購其它廠牌，目前包含輝瑞BNT、嬌生、諾瓦瓦克斯3家都列為要選購的品牌。

即／大阪新增666例創「疫情以來最多」！

即／大阪新增666例創「疫情以來最多」！

孕婦打疫苗安全有效！研究：抗體可傳胎兒

孕婦打疫苗安全有效！研究：抗體可傳胎兒

吃泡菜好得快！　韓研究：可有效減緩新冠症狀

吃泡菜好得快！　韓研究：可有效減緩新冠症狀

荷蘭停打AZ疫苗！英國認30人接種後血栓

荷蘭停打AZ疫苗！英國認30人接種後血栓

關鍵字：

英國2019冠狀病毒疾病COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

太魯閣號意外蕭煌奇心痛　感人獻唱逼哭全場

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

第6節車廂發現遺體　搜救員看到一顆頭顱

北市通訊行槍擊　43歲角頭中彈「槍手投案」

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬：不改進

千萬車隊載物資夜衝花蓮　熱血哥曝光了

福原愛缺席兒子生日　江宏傑PO天倫照喊話

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

快訊／太魯閣50死！李義祥現身：對不起

鄉民本想酸「慈濟出動了？」　1張照網讚爆

台鐵員工女兒罹難！站長一聽悲痛

更多

最夯影音

更多
最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！
5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面