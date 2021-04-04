英500萬人施打第2劑疫苗　單日染疫病故降至10人

▲英國疫苗施打率全球前茅，效果顯著。（圖／路透）

文／中央社倫敦3日綜合外電報導

英國今天通報僅10人於確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）28天內病故，是自去年9月初以來的最低數字。英國境內疫苗接種作業達成另一里程碑，高達500萬人已施打第2劑疫苗。

路透社報導，官方資料也顯示，3130萬1267人已施打第1劑COVID-19疫苗，其中500萬人如今已施打兩劑疫苗，這是歐洲地區最快速疫苗接種作業。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）發表聲明說：「我們的驚人疫苗接種計畫如今已施打逾500萬第2劑疫苗，為那些對COVID-19最脆弱族群提供最佳可能保護，包括半數的80歲以上年長者。」

英國政府表示，英國仍順利邁向政府所設定目標，要在4月中以前為50歲以上所有人施打1劑疫苗，並於7月底前為所有成人施打。

最新資料也顯示，英國今天新增3423人確診感染，較前一天的3402人染疫略增，但相較於正在對抗第3波疫情的諸如法國和德國等國家，英國境內感染率一直穩定下降。

英格蘭地區的嚴格封鎖措施於3月29日開始鬆綁，英國首相強生（Boris Johnson）可望於5日說明，解除限制措施的進一步細節。