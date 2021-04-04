慶福寺元宵摸彩延至清明登場　2萬張摸彩券塞爆全國最大摸彩箱

▲南投市慶福寺摸彩活動因疫情延後舉辦，仍吸引2萬張摸彩券塞爆摸彩箱。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市年度盛事慶福寺「辛丑年牛轉乾坤慶元宵晚會暨摸彩」活動，因部桃突傳群聚疫情而被迫延期，3日晚間終於如期舉行，適逢清明連假，加上電動車、電冰箱等大獎，吸引高達2萬張摸彩券塞爆全國最大型的巨無霸摸彩箱，久等的信眾們也擠爆廟埕同樂，氣氛比往年更熱鬧。

慶福寺主祀蔭林慚愧祖師公，信眾相傳每年初一求年運籤都神準靈驗，而元宵晚會更是盛大；活動在3日晚間7時在廟前廣場展開，摸彩箱則在晚間6時30分截止時，累計投入逾2萬張摸彩券；主委曾明炘、縣府官員和多位地方民意代表都出席，全場鄉親和信眾遵照防疫規範，入場配戴口罩。

▲南投市慶福寺摸彩活動因疫情延後舉辦，電動車等獎品相當豐富。（圖／南投縣政府提供）

本摸彩活動獎品相當豐富，頭獎有3名各得電動機車1部，二、三獎則為大型電冰箱和洗衣機，還有其他家電產品和現金福袋，廟方特別訂製全國最大的摸彩箱，每張摸彩券則用透明吸管套住，方便攪動，過程更公平；廟方也首推「慚愧祖師公求示求是笅」、「慶福寺心經招財印」，信眾只要在祖師公前誠心祈禱，擲出3次聖笅後隨緣添油香，就可請回家祈福、招財、保平安。

▲南投市慶福寺摸彩活動因疫情延後舉辦，吸引民眾擠爆廟逞。（圖／南投縣政府提供）

曾明炘表示，因春節前部立桃園醫院疫情，神明指示延期，近期疫情已見緩和，再擲笅請示祖師公擇定清明連假期間的3日舉辦，晚會以「樂見，與祖師公的美好相遇」為主題，希望信眾都有正信、正覺的心態，透過祖師公庇祐加持，讓一整年都順利平安。



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