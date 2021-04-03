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即興創作「畫三筆」毀名作！白目情侶嚇傻喊冤：以為隨便讓人畫

▲▼來自美國紐約的知名塗鴉藝術家JonOne，其塗鴉作品「無題」。（圖／路透社）

▲來自美國紐約的知名塗鴉藝術家JonOne，其塗鴉作品「無題」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

一般來說，在前往美術館觀賞展覽時，不伸手碰觸作品是必須遵守的基本原則！然而，南韓一對年紀20多歲的情侶，卻在百貨公司經過知名藝術家塗鴉作品時，卻撿起擺放在地板上的畫筆與顏料，畫作上瞬間多出3塊墨綠色，價值5億韓元的名畫慘遭破壞。

根據《韓聯社》報導，該對男女情侶於3月28日前往位於首爾市松坡區的樂天世界購物中心，下午1時40分經過地下1樓「STREET NOISE」（街頭噪音）展覽會場時，無意間發現美國知名塗鴉藝術家JonOne訪韓時留下的作品「Untitled」（無題），而畫作底下正擺放著畫筆、各色的顏料平做為裝飾。

▲▼南韓20多歲情侶拾起地板畫筆，在畫作塗上3塊墨綠色。（圖／路透社）

▲▼南韓20多歲情侶拾起地板畫筆，在畫作塗上3塊墨綠色。（圖／路透社）

▲▼南韓20多歲情侶拾起地板畫筆，在畫作塗上3塊墨綠色。（圖／路透社）

沒想到，該對情侶卻以為這是館方為了增添民眾觀賞畫作的樂趣、拉近與畫作的距離而擺放的裝置，竟然「露一手」拿起畫筆在牆上即興創作，留下3塊長80公分、寬150公分的墨綠色塊，之後便揚長而去，而附近剛好沒有管理人員。

等到過了30多分鐘後，館方才發現JonOne的畫作竟然無意間遭到破壞，在調閱監視器後決定於下午2時40分撥打112向警方報案。該對情侶事後覺得冤枉，他們解釋道，「牆壁上留下各種塗鴉、加上地板上擺著畫筆與顏料，我以為可以在上面即興作畫的。」

▲▼擺在地板上的顏料瓶、色筆，是該畫作的裝飾品。（圖／路透社）

▲擺在地板上的顏料瓶、色筆，是該畫作的裝飾品。（圖／路透社）

事後，展覽業者認為情侶兩本身並無意破壞畫作，於是決定從寬處理，並建議JonOne不再另外向該對情侶提出訴訟，同時不再進行任保險處理，不過如果作家堅決提告，情侶倆恐怕還是得負責賠償。松坡警察署表示，由於業者亟欲透過對話圓滿解決，因此該案件可以算是已經偵結。

據悉，「Untitled」（無題）長240公分、寬700公分，為JonOne於2016年訪韓時所親手繪製的畫作，其價值高達5億韓元。

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