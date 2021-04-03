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新加坡超市出現「台灣黑心鳳梨」　業者證實：已下架

▲新加坡傳出台灣鳳梨黑心問題。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲新加坡傳出台灣鳳梨黑心問題。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者張方瑀、吳美依／綜合報導

新加坡媒體《聯合早報》、《聯合晚報》及《新明日報》報導，許多當地民眾前往連鎖超市購買台灣鳳梨，卻發現水果品質不穩定，甚至出現「黑心」鳳梨。多張照片曝光後，該超市發言人也指出，已經將該款鳳梨下架，並讓有收據的民眾進行退款。

根據星國媒體刊出的照片，許多顆鳳梨切開後，鳳梨心附近呈現發黑狀態。網友們留言指出，「我買的切開了也是黑黑的，都不敢吃，直接丟掉」、「看來不是我一個人買到黑心鳳梨」。還有人直言，「難怪大陸禁它」、「誰還敢買台灣鳳梨？」、「味道也不甜，以後不再買了」、「台灣水果現在不能買了，真是黑心貨」。

新加坡最大的超市連鎖集團「職總平價超市」（NTUC FairPrice）發言人2日表示，目前正在與供應商密切合作展開調查，並已將相關產品下架；除此之外，該公司本來就有新鮮度保證政策，留有收據的顧客，可以在同一家超市退換貨。

《中央社》報導指出，農委會3月30日已說明問題源自回溫導致醣化代謝異常；業者須從採收起預冷，到包裝場、運到海關出口貨櫃、海運、抵達對方市場、海關、開櫃後儲運及超市上架，都須維持攝氏11到13度；如果原本做法控制在7、8度，回溫差更大，會更容易出問題。

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