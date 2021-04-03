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全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝光

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男嬰被發現擁有3根陰莖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

伊拉克一對父母日前喜獲麟兒，然而過了3個月後，卻發現兒子的下體有奇怪的突起物，連忙前往醫院檢查，然而經診斷，該名男嬰竟然有3根陰莖，這也是全球醫學史上首例擁有3根陰莖的病例。據外媒報導，在醫療團隊的協助下，男嬰的另外2根陰莖已經順利切除，術後也沒有出現任何不良反應。

根據7NEWS引述醫學期刊《國際外科病例報告》報導，伊拉克有一名男嬰出生後3個月被父母發現，下體有不明突起物，因此就醫檢查。然而經醫師檢查，不明突起物竟是另外2根的陰莖，也就是說，男嬰一共擁有3根陰莖。醫師表示，除了主要的那根陰莖，第二根陰莖長約2公分，與主要陰莖的根部相連，第三根陰莖則是長約1公分，位於睪丸下方。

據悉，男童的第二根與第三根陰莖都與主要陰莖相連，但並沒有尿道。經診斷後，醫療團隊也隨即進行手術，切除多餘的2根陰莖，而目前男童的恢復情況良好，並未出現任何不良反應，其他器官也沒有發現異常。

根據統計，擁有2根陰莖的患者已經非常罕見了，每500萬至600萬名新生兒中才有一起，更別說是擁有2根陰莖以上的案例。醫師表示，這名男嬰是全世界首位被發現擁有3根陰莖的患者，在此之前從未出現相同病例。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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