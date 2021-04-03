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相差70歲！小護士甜嫁89歲失智翁　每天「開心倒數」當寡婦

▲美國阿肯色州一名19歲護士嫁給89歲失智症病患。（圖／翻攝Reddit）

▲美國阿肯色州的19歲護士嫁給89歲失智症病患。（圖／翻攝reddit）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿肯色州19歲少女奧莉維亞（Olivia Stone）在養老院兼職，擔任助理護理師，照顧著89歲失智症患者李（Lee Hopkins），2人最後竟步入禮堂。但她私下透露，自己嫁給老翁只是為了繼承遺產，甚至開心發文表示，「耶！距離我在30歲前成為寡婦的日子又少1天了」，相關截圖流出後，引發各界抨擊。

▲美國阿肯色州一名19歲護士嫁給89歲失智症病患。（圖／翻攝Reddit）

▲奧莉維亞在社群媒體上大方分享2人互動與合照。（圖／翻攝reddit）

奧莉維亞在社群媒體上大方分享夫妻互動與合照，自稱在這段關係裡「真的很開心」，面對網友質疑時，立刻反問對方是否了解失智症，「他只是經常不知道今天是幾月幾號，或者叫我（第一任妻子的名字）歐拉（Ola）。他的認知狀態無庸置疑」。

儘管如此，奧莉維亞卻發文透露，自己很期待成為寡婦，婚前甚至曾和朋友表示，「如果我們結婚，我就會成為他遺產的唯一繼承人」。

▲美國阿肯色州一名19歲護士嫁給89歲失智症病患。（圖／翻攝Reddit）

▲美國阿肯色州一名19歲護士嫁給89歲失智症病患。（圖／翻攝Reddit）

▲奧莉維亞的爭議言論引來各界抨擊，但她如今已經關閉帳號。（圖／翻攝reddit）

綜合外媒報導，李在一場車禍中失去妻兒，因此住進養老院，之後卻於2020年9月12月與年輕護士再婚，官方文件紀錄似乎也可證實此事。

2人婚紗照與奧莉維亞的發言截圖如今在網路論壇Reddit、社群媒體上流傳，許多網友痛批，「實在太邪惡了」、「這件事怎麼會合法呢」，並且呼籲相關單位調查此事。但是，女方早已關閉帳號，無法聯繫。

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