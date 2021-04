疫苗安全有效！研究：孕婦可接種　抗體會經胎盤、母乳傳胎兒

▲研究證明,孕婦接種疫苗是安全有效的。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

自新冠大流行以來,孕婦就一直面臨著一個艱難的選擇:接種疫苗還是不接種疫苗。不過現在,《美國婦產科雜誌》上的一項研究給出了答案,他們認為,新冠疫苗不僅對讓孕婦和身處哺乳期的婦女安全有效,而且還能為她們的嬰兒提供防護力。

綜合外媒報導,截至上個月為止,美國已有逾8.2萬名孕婦染疫,其中有90人病逝,而懷孕婦女在罹患新冠肺炎後,病情演變成嚴重疾病甚至死亡的風險一直都來得比較高,所以孕婦是否能接種疫苗成為了人們的關注焦點。

由於過去孕婦和正處哺乳期的婦女都被排除在最初的臨床試驗外,因此人們難以得知,孕婦接種新冠疫苗是否安全有效。不過現在,《美國婦產科雜誌》上的一項研究給出了答案,他們認為,新冠疫苗不僅對讓孕婦和身處哺乳期的婦女安全有效,而且還能為她們的嬰兒提供防護力。

▲研究意外發現,孕婦接種疫苗後,抗體也會經母乳和胎盤傳給胎兒。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

131名年齡介於18歲至45歲之間的參與者,在本研究中分別接種了輝瑞或莫德納的新冠疫苗。她們之中,有84人是孕婦,31人正處哺乳期,16人未懷孕。在接種第一和第二劑疫苗後,研究人員將採集她們的血液樣本,並在6週後再次採血進行比對,以檢驗其抗體的程度。

儘管本研究的樣本數只有131人,但此研究已是相關領域迄今為止規模最大的試驗了。研究的主要作者格雷(Kathryn Gray)指出,孕婦和未懷孕女子對疫苗接種後的反應無顯著差異,表明在懷孕期間接種疫苗是安全的;研究人員也將接種孕婦的抗體水平與染疫孕婦的抗體水平進行比對,他們發現,孕婦接種疫苗後的抗體水平更高。

格雷解釋道,「這表明,即使你感染了新冠病毒,接種疫苗也會引起更強烈的抗體反應」,而孕婦在接種疫苗後的副作用也與未懷孕的人類似,她們在接受第一劑的疫苗注射後,注射部位會感到疼痛,在注射第二劑後,也同樣有肌肉疼痛、頭痛、發燒和發冷等副作用,但這些症狀都十分輕微。

