加拿大關切太魯閣事故！　外交部及國會友人發文致哀

▲台鐵408車次太魯閣號列車2日發生事故死傷慘重。(圖/記者郭世賢翻攝)



文/中央社記者胡玉立多倫多2日電

台鐵408車次太魯閣號列車2日發生事故死傷慘重,加拿大外交部、加國駐台辦事處、國會與政學界友人,均在第一時間於臉書或推特發文,向台灣人民表達深切哀悼及慰問。

加拿大外交部在官方推特以英、法文向台灣罹難家屬及人民表達哀悼及慰問,台灣外交部隨即轉推並表示感謝,同時表明政府正致力救災工作,對災民提供必要協助。

Canada expresses sincere condolences to the people of #Taiwan and those affected by this morning’s train derailment. Our thoughts are with you.

加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)則在臉書發文,代表加國對受影響之乘客及台灣人民表達最深切哀悼及慰問;加拿大駐台代表芮喬丹(Jordan Reeves)另上推特發文寫道:「我們希望能在這個艱困的時刻,表達對台灣人民的慰問。」

加台國會議員友好協會會長、自由黨聯邦眾議員史葛洛(Judy Sgro)也於臉書及推特分別貼文,以會長身分代表加國近百位國會成員,對所有在事故中遭逢傷亡的乘客表達最深切的悼念與慰問。

As the Chair of the Canada Taiwan Parliamentary Friendship Group & on behalf of our nearly 100 Members I extend my condolences for those who have suffered a loss or experienced an injury during in the most recent train crash. My prayers are with you.https://t.co/eMCMM19YZ7