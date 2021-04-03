快訊／阿根廷總統確診新冠肺炎！　1月才接種「俄羅斯疫苗」

▲艾柏托接種俄羅斯研發的「衛星-V」（Sputnik V）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《德國之聲》最新消息指出，阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）出現發燒症狀，經過篩檢後確認感染新冠肺炎。

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

據了解，現年62歲的艾柏托在推特上表示，他在發燒到37.3度，同時出現頭痛症狀後，進行了新冠肺炎檢測，結果為陽性，目前正在進行隔離。

艾柏托1月21日才在推特證實，他接種了一劑俄羅斯研發的「衛星-V」（Sputnik V）疫苗，「接種疫苗意味著對新冠肺炎（COVID-19）免疫。讓我們一起接種吧。」

阿根廷4400萬人口中有超過200萬人確診與5.1萬人病歿。目前該國已取得120萬劑俄羅斯的「衛星-V」疫苗，還有58萬劑印度血清研究所（Serum Institute of India）製造的Covishield疫苗。

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