美韓峰會推動中！文在寅「最快4月」抵華府會晤拜登

▲南韓當局安排文在寅與拜登會晤，最快可於4月底前成行。（圖／路透社／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登今年1月就任後，致力於恢復與各同盟國之間的關係，並且重視在亞太地區的戰略佈局，隨著北韓（朝鮮）近期軍事動向頻頻，日本首相菅義偉預計將於4月16日前後飛抵美國華府會晤拜登。對此，南韓當局據傳也積極安排美韓元首峰會，計畫在總統文在寅於6月11至13日飛往英國出席G7峰會前，能先飛往華府會晤拜登，兩人最快可於4月見面。

根據《韓聯社》報導，拜登今年就任後於2月4日致電文在寅，兩人在美韓元首峰會上達成共識，同意一旦新冠疫情漸趨穩定，便可以安排兩人會晤，而當時拜登也強調「面對面會談」的重要性，此後美國白宮與南韓青瓦台、美國國務院與南韓外交部便透過各種溝通管道協調美韓元首峰會日程，雙方一致同意將時間安排在G7峰會之前。

多名南韓執政黨高層也向《韓聯社》證實，雙方一致同意希望在G7峰會舉行前安排美韓兩國元首完成拜登就任後的首場會晤。而美國國務卿布林肯3月中旬造訪南韓時，雙方便曾在2+2雙邊會談上討論過此議題。

外界原本預估拜登與文在寅可能會在G7峰會期間完成兩人首場元首峰會，然而隨著菅義偉即將於4月中旬啟程訪美，加上拜登就任後屢次對外強調與盟邦間的合作，因此文在寅的訪美行程勢必得加快腳步，最快將於4月底前完成。

不過，考慮到美國政府仍在全面重新檢討對北韓政策，加上拜登將於4月22至23日邀請包括文在寅等40國元首出席世界領袖氣候高峰會線上會議，因此美韓元首峰會也有可能遲至5月才有辦法舉行。

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