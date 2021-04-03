　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓峰會推動中！文在寅「最快4月」抵華府會晤拜登

▲▼南韓當局安排文在寅與拜登會晤，最快可於4月底前成行。（圖／路透社／達志影像）

▲南韓當局安排文在寅與拜登會晤，最快可於4月底前成行。（圖／路透社／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登今年1月就任後，致力於恢復與各同盟國之間的關係，並且重視在亞太地區的戰略佈局，隨著北韓（朝鮮）近期軍事動向頻頻，日本首相菅義偉預計將於4月16日前後飛抵美國華府會晤拜登。對此，南韓當局據傳也積極安排美韓元首峰會，計畫在總統文在寅於6月11至13日飛往英國出席G7峰會前，能先飛往華府會晤拜登，兩人最快可於4月見面。

根據《韓聯社》報導，拜登今年就任後於2月4日致電文在寅，兩人在美韓元首峰會上達成共識，同意一旦新冠疫情漸趨穩定，便可以安排兩人會晤，而當時拜登也強調「面對面會談」的重要性，此後美國白宮與南韓青瓦台、美國國務院與南韓外交部便透過各種溝通管道協調美韓元首峰會日程，雙方一致同意將時間安排在G7峰會之前。

多名南韓執政黨高層也向《韓聯社》證實，雙方一致同意希望在G7峰會舉行前安排美韓兩國元首完成拜登就任後的首場會晤。而美國國務卿布林肯3月中旬造訪南韓時，雙方便曾在2+2雙邊會談上討論過此議題。

外界原本預估拜登與文在寅可能會在G7峰會期間完成兩人首場元首峰會，然而隨著菅義偉即將於4月中旬啟程訪美，加上拜登就任後屢次對外強調與盟邦間的合作，因此文在寅的訪美行程勢必得加快腳步，最快將於4月底前完成。

不過，考慮到美國政府仍在全面重新檢討對北韓政策，加上拜登將於4月22至23日邀請包括文在寅等40國元首出席世界領袖氣候高峰會線上會議，因此美韓元首峰會也有可能遲至5月才有辦法舉行。

►美日峰會緊急延期！菅義偉改4／16白宮會拜登　認：美方因素
►美日韓國安高層華府急召會議！同意「施壓北韓」去核　籲中國加入

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
快訊／李義祥交保坐C300離開！　慌忙翻牆爬回家
50名藝人擦身出軌列車　今第2批明星抵花蓮！現場祈福畫面曝
最遙遠的距離！國體兄妹斷魂　張母難過：5公尺外女兒慢慢斷氣
快訊／李義祥現身「5法警護駕」！腰包遮臉喊：對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃泡菜好得快！　南韓研究：可有效減緩新冠肺炎症狀

美韓峰會推動中！文在寅「最快4月」抵華府會晤拜登

加拿大關切太魯閣事故！　外交部及國會友人發文致哀

荷蘭停打AZ疫苗！英國認「30人接種後引發血栓」　2週人數直翻6倍

太魯閣號出軌！日網友震驚「又是我們的車」　指肇禍原因和它有關

人妻偷吃片曝光！門鈴一響「急把小王藏廚房」　轉身熱吻綠帽尪

太魯閣號出軌50死！　日本專家曝「隧道狹窄」致傷亡慘重

10在台日人號召「向台灣報恩」　趕往太魯閣現場送物資：等候差遣

快訊／阿根廷總統確診新冠肺炎！　1月才接種「俄羅斯疫苗」

手術中「屋頂燒起來」…淡定醫不甩濃煙！　繼續動刀開心臟

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

吃泡菜好得快！　南韓研究：可有效減緩新冠肺炎症狀

美韓峰會推動中！文在寅「最快4月」抵華府會晤拜登

加拿大關切太魯閣事故！　外交部及國會友人發文致哀

荷蘭停打AZ疫苗！英國認「30人接種後引發血栓」　2週人數直翻6倍

太魯閣號出軌！日網友震驚「又是我們的車」　指肇禍原因和它有關

人妻偷吃片曝光！門鈴一響「急把小王藏廚房」　轉身熱吻綠帽尪

太魯閣號出軌50死！　日本專家曝「隧道狹窄」致傷亡慘重

10在台日人號召「向台灣報恩」　趕往太魯閣現場送物資：等候差遣

快訊／阿根廷總統確診新冠肺炎！　1月才接種「俄羅斯疫苗」

手術中「屋頂燒起來」…淡定醫不甩濃煙！　繼續動刀開心臟

快訊／太魯閣50死交保！李義祥搭C300「三過家門」　急翻牆爬回家

買房當度假！她一看「旅館用地」怕爆　內行急勸：無法住也賣不掉

50旅客斷魂！台妹曝「台日工程差異」：難怪意外比率低　網慚愧了

宅在家也中獎！App Store課金270元就中雲端發票百萬　

天氣漸熱快換上「五分褲」！用西裝外套、襯衫打造小資女春日穿搭

「50條性命不是任何人下台能彌補」　江啟臣：台鐵應上緊螺絲改革

吃泡菜好得快！　南韓研究：可有效減緩新冠肺炎症狀

站票乘客「狠甩出去」壓到變形！他待5車廂目睹慘況　曝死亡關鍵

相對位置曝！工程車停貨櫃屋外→ 緩坡車道下滑20米→翻落邊坡墜軌

好消息！兄弟重砲張志豪左手挨球吻無大礙　賽前現身球場

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

洗衣機突爆炸　苦主：1動作千萬別做

太魯閣號出軌！日網友震驚「又是我們的車」

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

星媒爆「台灣黑心鳳梨」網：難怪被禁

腦死少年將器捐…突眨眼復活！

卡車擋鐵軌　火車「煞不住」直撞

太魯閣號出軌50死！日媒批台鐵安全管理不足

老婆忘把薯條放冰箱　他殺人肢解丟回收廠

美國會山莊遭開車衝撞2死1傷

「太魯閣」列全球10年第3大鐵路事故

BBC報導出軌　質疑不夠重視安全

太魯閣號日本製造！　原車型在日21年零死亡

10日本人號召「向台報恩」　親送物資到現場

太魯閣出軌　美國務院致哀：願供援助

更多熱門

相關新聞

太魯閣號出軌！日網友震驚「又是我們的車」

太魯閣號出軌！日網友震驚「又是我們的車」

台鐵昨（2）日發生死亡出軌事故，408次太魯閣號慘遭工程車撞擊翻覆，至少造成50人死亡、178人輕重傷。消息一出後，日本網友竟然在第一時間內紛紛質疑，「怎麼又是日本製造的列車」，認為日本生產列車軌距與國際標準不同，才會又釀成嚴重意外。

日本專家曝「隧道狹窄」致傷亡慘重

日本專家曝「隧道狹窄」致傷亡慘重

10日本人號召「向台報恩」　親送物資到現場

10日本人號召「向台報恩」　親送物資到現場

美日韓華府召開國安會議！同意施壓北韓去核

美日韓華府召開國安會議！同意施壓北韓去核

太魯閣號日本製造！　原車型在日21年零死亡

太魯閣號日本製造！　原車型在日21年零死亡

關鍵字：

北美要聞日韓要聞南韓文在寅美國拜登美韓元首峰會G7

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面