太魯閣號列車為日本製造！　原車型投入使用21年「零死亡」

▲發生事故的太魯閣號是由日立製造所承造。（圖／記者陳煥丞攝）



記者王佩翊／編譯

台鐵408次太魯閣號2日上午9時於清水隧道前，因撞上滑落斜坡的工程車，發生出軌意外，造成約50人不幸罹難、上百人受傷，死傷慘重引起全球關注。而太魯閣號的原型其實就是JR九州的白鷗號特急列車，這款885型列車在日本已經投入營運21年，但從未造成死亡事故。

太魯閣號全稱太魯閣自強號列車，是台鐵2008年從日本引進的TEMU1000型傾斜式電聯車，設計源自日本的JR九州885系電聯車，由日立製造所笠戶事業所承造。然而太魯閣號的原車型雖然在日本偶爾曾傳出出軌意外，但從未造成人員死亡，沒想到在台灣卻發生超過50死的鐵路事故。

▲408次太魯閣號列車正在進行移除作業。（圖／記者陳煥丞攝）



對此，有日本網友也發起討論表示，「怎麼又是日本製造的列車？」事實上，2018年發生重大出軌意外、導致死傷慘重的普悠瑪號也是日本製造。

另一方面，根據台鐵最初購入的價格，太魯閣號平均每節價格是5400多萬元，一列（8輛）則要價約4億3000萬元。根據日媒報導，此次事故共有2名日籍人士受傷。

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