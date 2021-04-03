消防學員為快2hrs返家搭上太魯閣　媽認獨子屍哭喊：我認不出我兒子

記者許宥孺、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣2日因工程車滑落邊坡出軌，造成50死、177傷的悲劇意外，而其中一名罹難者遺體相驗後確認是109年消防特考班學員黃法喆，而他為了提早2小時台東，從客運改訂該班事故火車回花蓮，豈料發生憾事，黃媽媽趕往相認時看到遺體，還一度因兒子臉腫脹而認不出來，最後是黃爸爸靠著刺青才將兒子認出。

▲罹難者黃法喆。（圖／翻攝自當事人臉書）



而黃法喆在事發前，還在IG上貼出408次車票的照片，開心寫下「站2小時應該比客運座4個小時快」，但誰能料到這竟是他人生的最後一班列車。

黃媽媽接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時哽咽表示，她連自己兒子都認不出來，因為臉都變形了，而黃爸爸更是一度哽咽到說不出話來，令人相當鼻酸。

黃媽媽表示，黃法喆是家裡的獨子，看到消息後一直和醫院聯絡到晚上8、9點也都沒有兒子的消息，最後才到殯儀館靠著爸爸認出兒子身上的刺青才將兒子認出來。

根據《自由時報》報導，黃法喆在花蓮出生，近日在南投縣竹山訓練中心受訓，更曾在臉書上po出2021目標，順利完成消防訓練、提升肌肉量，可見其對消防的熱情，遺憾現今已無法完成他的消防夢。

▲罹難者黃法喆事發前還在社群網站上開心po出搭火車快2時，未料竟是他人生最後一次搭車。（圖／翻攝自當事人ig）

▲黃法喆曾在臉書寫下2021年目標要完成消防訓練，如今遇上太魯閣事故，消防夢碎。（圖／翻攝自當事人臉書）