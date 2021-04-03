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荷蘭停打AZ疫苗！英國認「30人接種後引發血栓」　2週人數直翻6倍

▲▼英國AZ疫苗自發放後，多次受到效用及風險質疑。（圖／路透）

▲英國AZ疫苗頻受效用及風險質疑。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的AZ疫苗，頻頻傳出可能引發血栓的疑慮，就連荷蘭也在出現一起死亡案例後立即宣布停打。英國4月1日表示，他們近期收到30宗接種AZ疫苗後出現血栓的病例，這個數字比該機構此前報告的多25例，但施打其他疫苗則沒有類似問題。

綜合路透社等外媒報導，英國藥品監管機構在3月18日表示，國內1100萬注射AZ疫苗的接種者中，有5人出現罕見腦血栓，但最近這個數字卻在2週內急速上升，來到了30人，其中有22例個案是罕見的腦血凝疾病，腦靜脈竇血栓，另有8人出現血栓及血小板不足的案例。

▲▼美國政府現正積極推動全民疫苗運動，望能盡快停止疫情散播。（圖／路透）

▲多個監管機構表示，疫苗在預防新冠的益處遠超導致血栓的風險，因此仍鼓勵人們接種疫苗。（示意圖／路透）

與此同時，荷蘭衛生部在3日宣布，該國日前發生一名60歲婦女在施打AZ疫苗後死亡，而負責追蹤藥物副作用的Lareb也指出，荷蘭已接獲5起接種後出現血栓合併血小板低下的不良事件，因此決定暫停讓60歲以下的族群接種AZ疫苗。

不過，英國藥品和保健產品監管局（MHRA）、歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）和世界衛生組織（WHO）重申，疫苗在預防新冠肺炎方面的益處遠超任何可能導致血栓的風險，因此他們仍然鼓勵人們接種疫苗。

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