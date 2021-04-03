10在台日人號召「向台灣報恩」　趕往太魯閣現場送物資：等候差遣

▲在日台人準備物資要送往現場，同時表示隨時等候差遣。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））



記者王佩翊／編譯

台鐵408次太魯閣號2日發生重大出軌意外，導致約50人不幸罹難、上百人受傷，是台鐵近50年來死傷最嚴重事故。消息傳到日本，也引發日本網友關注並留言，「是時候該我們報恩了」，紛紛希望政府能出面協助台灣。而許多在台灣的日本人也主動跳出來提供幫助，感謝台灣先前在311大地震時陪伴日本度過難關。

在台日人中島健一2日聽聞台鐵408次太魯閣號出軌，死傷慘重，當天晚間隨即召集了多名同樣身在台灣的日本人，並在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，自己無法只是口頭上替台灣人打氣，願意有力出力，因此只要等到物資募集完畢便會親自送往現場，屆時也願意當志工隨時聽候現場人員調度。他同時也感謝台灣在311大地震時對日本提出的協助，直言現在該是日本人報恩的時候了。

▲中島健一表示，自己無法只是口頭上替台灣打氣，希望能夠付出實際幫助。（圖／翻攝自日台交流広場（台湾と日本））



中島健一寫道，「台灣のみなさん（台灣的各位）辛苦～口頭打氣我實在辦不到，我們一群在台日本人，除了金援，我們希望能有力出力，十位日本人等候差遣有需要請告知。我們募集物資就送過去現場，隨時都可以當志工，不打擾為主有需要幫忙請不要客氣。謝謝台灣陪我們渡過難關，現在是我們報恩的時候了。」同時他也表示，只要有需要幫忙，歡迎隨時使用私訊告知。

中島的感人貼文po出後，隨即吸引4500人按讚、2百多人留言。網友們激動表示，「謝謝日本的朋友們」、「讓人尊敬」、「謝謝你支持台灣」、「不論如何先謝謝日本朋友」、「日台友誼萬歲」、「謝謝你們！患難見真情」等。

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