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全球近10年最慘重鐵道事故　「太魯閣號出軌」名列第3！

▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）

▲太魯閣號出軌釀成50死、156傷，名列全球近10年第3慘重鐵道事故。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）

記者吳美依／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次昨（2）日與滑落邊坡的工程車發生撞擊，在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，釀成至少50人死亡、156人受傷，不僅是台灣40年以來最嚴重的案例，也成為全球近10年重大鐵道事故中，罹難者超過50人的前3大意外之一。

在全球近10年重大鐵道事故中，死者超過50人的案件包括巴基斯坦列車大火事件、阿根廷布宜諾斯艾利斯火車事故，以及本次太魯閣號出軌意外。

2019年10月31日，巴基斯坦一列火車在利亞格特布爾（Liāqatpur）附近發生大火，釀成73人罹難。事故原因是一名乘客在行進間使用瓦斯爐準備早餐，未料瓦斯罐突然爆炸，釀成悲劇。

2012年2月22日，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一輛火車進站時無法煞車，撞上鐵道末端的緩衝障礙物，釀成51人死亡，600多人受傷。

另外，2013年7月6日，加拿大魁北克省一列貨運火車出軌，由於車廂內載滿原油，立刻導致爆炸，造成42人死亡，8人失蹤，事發地點梅干提克湖鎮（Lac-Mégantic）超過30座建築物被毀。

2017年1月21日，印度席哈克漢德列車（Hirakhand Express）18448車次載著約600名乘客，晚間11時左右行經安得拉邦庫內魯（Kuneru）時脫軌，導致41人死亡，68人受傷。

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