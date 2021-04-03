　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

麥當勞點餐遭女奧客按喇叭！他出奇招回敬　「驚人暖舉」氣哭對方

▲▼南非喜劇演員澤納尼在臉書分享麥當勞得來速點餐時的遭遇。（圖／翻攝自臉書）

▲南非喜劇演員澤納尼在臉書分享麥當勞得來速點餐時的遭遇。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

許多麥當勞都會提供「得來速」（Drive-Through）服務，除了免去顧客找停車位、下車的困擾，還能在最短時間內完成點餐與取餐等所有流程，為顧客帶來便利。不過，南非一名男子卻碰巧在得來速點餐時遇到一名女奧客，遭到對方狂按喇叭催促、被比中指，事後他出奇招「以德報怨」，卻令對方恨得牙癢癢。

根據外國網站《Someecards》報導，南非當地喜劇演員澤納尼（Nelly Zenani）於3月初在臉書上分享自己在麥當勞得來速點餐的遭遇，當時他在排隊、點餐的過程中不斷遭到後方車輛一名女駕駛大聲吼叫，該名女駕駛還趁勢比了中指，抱怨澤納尼的點餐時間太長。

當澤納尼將車開至第2個負責結帳的窗口時，他向收銀員詢問後方女駕駛的餐點，並表示願意一同買單，之後開向第3個負責取餐的窗口，在這之間，他很明顯感受到車輛後方氣氛異常，該名女駕駛不斷將頭伸出窗外，表情看起來相當抓狂、同時眉宇之間夾雜著尷尬，不斷迴避澤納尼從後照鏡望向她的眼角餘光。

然而故事情節至此才終於「神展開」！正當女駕駛以為澤納尼出手闊綽的舉動是「以德報怨」，澤納尼在領餐時向窗口的店員亮出2張收據，並將後方大聲吼叫催促、怒比中指的女駕駛餐點給一併領走，女駕駛只能一臉錯愕，開著車重新回到後方排隊點餐。

澤納尼表示，「這是我付的錢，這是我的！她不得不耗費更多時間重新排隊，而這是她今天必須學會的一課。」

澤納尼的故事在社群網站上廣為流傳，不少網友鼓掌叫好，「你的故事給我心靈感，我終於知道下次遇到這種事的時候該怎麼做了」；不過也有網友認為澤納尼雞腸鳥肚，甚至質疑故事的真實性。

►DNA連驗5次結果出爐！3歲餓死萌娃「親媽」再否認調包：我沒生她

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
快訊／第6節車廂發現半具遺體！　還有6罹難者待確認
快訊／工程車滑落「時間點」曝光！　前一班自強號才剛順利通過
買站票返鄉「老公肉身護她」　倖存女緊抓慟：他還是走掉了
台鐵公布43名罹難者名單　設「太魯閣號事故專區」供家屬查詢
58人連夜修復8遺體！見小孩罹難最難過：工作一半會哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球近10年最慘重鐵道事故　「太魯閣號出軌」名列第3！

紐時搶報台鐵事故！　國外網友「2年前搭過」嘆：沒想過這麼危險

太魯閣號奪50命！日媒盤點過去3年意外　狠批：台鐵安全管理不足

麥當勞點餐遭女奧客按喇叭！他出奇招回敬　「驚人暖舉」氣哭對方

美國會山莊遭「汽車衝撞」釀2死！　警方：應非恐怖攻擊

太魯閣號出軌奪50命！　捷克議長致電外交部：盼與台共度難關

葡萄牙外交部致哀　推特發文「聲援」太魯閣號事故

太魯閣號出軌50死！　美國務院致哀：願提供「一切可能援助」

快訊／美國會山莊遭開車衝撞！警1死1傷　嫌犯送醫不治

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

太魯閣54死煉獄！車體嚴重變形　特搜隊曝心酸：車廂內外找殘肢

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

全球近10年最慘重鐵道事故　「太魯閣號出軌」名列第3！

紐時搶報台鐵事故！　國外網友「2年前搭過」嘆：沒想過這麼危險

太魯閣號奪50命！日媒盤點過去3年意外　狠批：台鐵安全管理不足

麥當勞點餐遭女奧客按喇叭！他出奇招回敬　「驚人暖舉」氣哭對方

美國會山莊遭「汽車衝撞」釀2死！　警方：應非恐怖攻擊

太魯閣號出軌奪50命！　捷克議長致電外交部：盼與台共度難關

葡萄牙外交部致哀　推特發文「聲援」太魯閣號事故

太魯閣號出軌50死！　美國務院致哀：願提供「一切可能援助」

快訊／美國會山莊遭開車衝撞！警1死1傷　嫌犯送醫不治

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

侯友宜赴慈濟醫院探視太魯閣號傷者　發放每人5000元慰問金

阿公想念阿嬤「凝視→吻遺照」！4格畫面炸催淚彈　萬人：今生足矣

超前部署提升抽水效能　台南南區喜樹抽水站第5號機組更新完成

出軌列車第6車廂「還有半具遺體」　台鐵：44名死者身份已確認

午睡神器！「桌下吊床」讓你在辦公室直接爽躺　「腳吊床」也超舒壓

賓士男假意受檢「油門一拜」　衝撞停等紅燈3車棄車逃

宜蘭「粉紅瀑布爆滿」黃金隧道花期曝！嘉義石斛蘭也盛開了

太魯閣最慘車廂　台鐵局長：第8節「剩不到1／4」擬先拖出1到3節

一天3片火腿「罹癌風險增」！專家：臘肉吃多也母湯...外觀玄機曝

關鍵15分！台鐵曝「出軌前還有自強號通過」　工程車滑下釀事故

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

洗衣機突爆炸　苦主：1動作千萬別做

腦死少年將器捐…突眨眼復活！

星媒爆「台灣黑心鳳梨」網：難怪被禁

美國會山莊遭開車衝撞2死1傷

老婆忘把薯條放冰箱　他殺人肢解丟回收廠

太魯閣出軌　美國務院致哀：願供援助

H＆M最新聲明：正展開下一步原料採購工作

即／長賜號擱淺原因曝　船長「錯誤操作」

專家：男性精子數量2045年恐降至0

太魯閣號出軌　葡萄牙外交部聲援

台灣若停供晶片1年　全球電子業營收少14兆

不甘迫嫁他人！新婚女攜情人「裸體殉情」

太魯閣號出軌50死！日媒批台鐵安全管理不足

變態少年闖屋性侵直播！破壞家具求抖內

更多熱門

相關新聞

官員視訊會議「裸妻入鏡片」瘋傳

官員視訊會議「裸妻入鏡片」瘋傳

南非「全國傳統領袖理事會」（The National House of Traditional Leaders）於3月30日召開視訊會議，官員恩德武（Inkosi Xolile Ndevu）發言到一半，妻子竟突然從浴室走出來，正面全裸入鏡，畫面立刻透過鏡頭播送出去。雖然他立刻被提醒，但相關影片已經在社群媒體上瘋傳。

麥當勞「極黑快閃店」來台！

麥當勞「極黑快閃店」來台！

搶吃麥當勞雙倍OREO冰炫風！

搶吃麥當勞雙倍OREO冰炫風！

外帶薯條老是軟掉！他曝「密技3步驟」保證香又脆

外帶薯條老是軟掉！他曝「密技3步驟」保證香又脆

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

麥克雞塊「4種形狀」暗藏巧思曝光

關鍵字：

國際焦點麥當勞得來速女奧客點餐比中指南非

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「不要搬...他會痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

工程車闖禍「公司外觀曝光」　網嘆：廢墟

楊冪替身花6年整成本尊　消失4年「嫁豪門生子」

工地主任「消失的28分鐘」！3大疑點起底

鳳梨鼠薯凌晨「送太魯閣罹難者最後一程」

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面