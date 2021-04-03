中韓外長台海前會談！王毅拉攏南韓「破美國封鎖」：我們立場相同

▲南韓外長鄭義溶3日在廈門會晤中國外長王毅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部長鄭義溶昨（2）日搭乘空軍專機飛抵中國福建省廈門，並於今（3）日與中國外交部長王毅舉行韓中外長會談，針對北韓（朝鮮）核武、韓半島（朝鮮半島）和平進程之推動等議題上致力達成共識，並且高度評價現今兩國間的合作。

根據《韓聯社》報導，明年韓中兩國即將迎來「建交30周年」，鄭義溶接受王毅邀請搭乘空軍專機於2日抵達廈門。對此王毅表示，中韓兩國是永遠的鄰邦，在雙方戰略溝通上相當重要，從去年爆發新冠肺炎疫情後，兩國共同抗疫、開設快捷通道便於兩國人員來往，撐過新冠肺炎帶來的試煉，強化雙方的結盟與合作。

王毅提到，今年為「中韓文化交流之年」、明年則為中韓兩國建交30周年，「兩國關係迎來深化發展的重要機會，中國將會趁這個機會，致力與南韓一同為中韓關係帶來新發展。中韓兩國作為地區上相當重要的國家，不僅是戰略合作夥伴，更在守護地區和平穩定、共同推動發展、全球治理等議題上有著相似、甚至共同的立場。」

王毅承諾，「我們主張開放與包容，並且堅持合作與互惠相生等原則，我們將會與南韓一同透過對話等方式，來推動朝鮮半島問題在政治上的解決進程。」

最後，王毅似乎將矛頭指向美國，「我們將會一同守護以聯合國為核心的國際情勢，在國際法的基礎上維持國際秩序，同時期盼能透過守護多邊主義來達成擴大共同的利益。」

▲南韓外長鄭義溶搭乘空軍專機前往中國廈門。（圖／翻攝自大韓民國外交部臉書）

對此，鄭義溶在會談中針對在新冠疫情下，韓中兩國高層仍維持溝通一事持高度評價，其中舉韓中兩國元首熱線、王毅訪韓等為例，並表示能在造訪象徵中國經濟改革的城市廈門，具有非凡的意義，且即便全球經濟發展停滯，韓中仍維持兩國間的經濟交流，並將「韓中文化交流年」延長至明年。

鄭義溶表示，「韓中兩國對於韓半島永久和平政策，以及韓半島完全去核持有共同目標。對於中國政府持續支持我方的努力，我方在此深表感謝。在此，我呼籲中國政府在推動韓半島和平進程上能積極持續扮演重要角色。」

據悉，先前鄭義溶從在記者會上表示，「南韓不會在美國與中國之間『二選一』。」；與此同時，南韓青瓦台國家安保室長徐薰正在華府與美國、日本國安高層於華府舉行會議，提及如何推動北韓完成去核。

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