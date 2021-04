葡萄牙外交部致哀　推特發文「聲援」太魯閣號事故

▲太魯閣號出軌。(圖/消防署提供)

文/中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電

台鐵太魯閣號2日發生嚴重事故,造成至少50人死亡,震驚國內外。葡萄牙外交部透過推特發文表達深切遺憾,並表示與台灣站在一起,外交部也回覆致上感謝。

葡萄牙外交部在推文中寫道,「對於台灣東部造成數十人死亡的意外,葡萄牙深感遺憾,謹向受害者、家屬以及台灣政府表達聲援。」

外交部在推文下方回覆時標記葡萄牙外交部,除感謝葡萄牙關心和慰問訊息,也表示政府正致力確保救難和復原工作迅速進行,同時確認受影響者能獲得所有必要支持。

Thank you @nestrangeiro_pt for the sincere message of concern & condolences. The government is working to ensure rescue & recovery efforts continue apace while making certain those affected receive all requisite support.