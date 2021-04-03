外媒持續關注！BBC報導太魯閣出軌　質疑「不夠重視安全」

▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成50人死亡、156人受傷。（圖／消防署提供）



記者吳美依／綜合外電報導

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌意外，CNN、《路透社》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等各大外媒快訊報導，也持續追蹤救援進度。BBC在文中列出近年幾件人為疏失意外，質疑台灣是否足夠重視安全措施，以及預防事故發生的重要性。

BBC指出，台灣鐵路大致上被認為十分安全，而太魯閣號是現役最快列車之一，時速可達130公里；這起事故不巧發生在假期期間，火車不僅滿載乘客，許多人甚至可能站著搭車，成為數十年以來最嚴重的鐵路意外。

報導中也提到，台灣有著令人印象深刻的交通網路，火車每年運輸人次超過2億，鐵路延伸超過1000公里，卻很少發生事故；若本次出軌事故被證實因工程車滑落邊坡造成，將在人為疏失或錯誤釀禍的紀錄上又添一筆，「再次引發台灣是否足夠重視安全和預防事故的質疑」。

《華盛頓郵報》寫道，花蓮縣風景優美，是台灣最受歡迎的觀光景點之一，但由於山路蜿蜒、行駛困難，因此火車成為熱門交通選項，而清明假期的返鄉和旅遊人潮卻使得悲劇更加慘重。

《紐約時報》報導，台灣最近一起重大鐵路事故發生於2018年，宜蘭縣一列火車出軌，導致18人死亡、170人受傷，但火車事故在台灣仍相當罕見，最近一次類似規模的案例發生於1981年，31人死亡。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾（Wei Yu-ling）受訪時表示，與台北捷運、台灣高鐵相比，台灣鐵路事故頻率相對較高，她預期政府展開全面調查，因為此案「暴露了台灣鐵路局從上而下的內部問題」。



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