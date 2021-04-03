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美日韓國安高層華府急召會議！同意「施壓北韓」去核　籲中國加入

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文與日本、南韓國安高層2日舉行會議。（資料照／達志影像）

▲美國白宮國安顧問蘇利文與日本、南韓國安高層2日舉行會議。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近期北韓（朝鮮）軍事動作頻頻，尤其在3月25日朝東海（日本海）試射彈道飛彈，引發聯合國安理會抨擊！對此，美日韓3國國安高層於美東時間2日在華府召開面對面會議，並由白宮統一發表聲明，強調履行安理會決議的重要性，透過三方緊密合作與共同應對，以求促成北韓完成去核、防堵核武擴散。

不過在該場會議中，美日韓國安高層皆未提及來自中國的威脅，僅敦促中國能協助向北韓施壓。

根據《韓聯社》報導，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長北村滋、南韓青瓦台國家安保室長徐薰於當地時間2日在華府附近的海軍士官學校召開會議，3國聯合發表聲明，「為了全面重新檢討美國對北韓政策與戰略、以及印太區域國防安全等共同關注議題，3國國安高層面對面協商，以此重申共同守護、發展國安目標的堅定承諾。」

報導指出，該場會議為拜登就任美國總統後，美日韓3國國安高層首度齊聚一堂召開的場合，全場焦點莫過於3國針對已接近完成檢討階段的美國對北韓政策進行意見交換，美日、美韓、日韓國安高層也同時完成雙邊會議。

3國在聲明稿指出，「我們對於北韓研發核武與彈道飛彈共同表示擔憂，透過3國齊心合作達成北韓去核，重申共同應對、解決問堅定承諾。而為了防堵核武擴散、並且強化在韓半島（朝鮮半島）的遏止能力，以求在共同合作下維持半島和平與穩定，我們一致同意履行安理會決議的重要性。」

根據《路透社》報導，美日韓達成協議，表示將會持續透過合作向北韓施壓；而《彭博社》則分析，在北韓試射短程飛彈、傳達新一波的挑釁訊號後，美日韓正式敲響北韓核武與彈道飛彈的警鐘。

此外，美日韓也在該場會議上討論到兩韓離散家族、北韓綁架日本人等問題的解決方案，並且呼籲中國能扮演好在國際社會上的角色、履行制裁政策，加強向北韓施壓去核。

另外，美日韓國安高層也在會議上提到全球新冠疫情、未來傳染病擴散時的應對方案、緬甸軍方政變等議題。

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