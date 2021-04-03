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太魯閣號「爸爸緊抱女兒」亡　救難人員目睹含淚：我送你們出隧道

▲▼爸爸緊抱女兒亡　救難人員目睹含淚：我送你們出隧道。（圖／翻攝曾文隆臉書）

▲救難員曾文隆PO出隧道內的情況。（圖／翻攝曾文隆臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次2日被工程車撞上，造成50死146傷的嚴重事故。對此，紅十字會花蓮支會的救難員曾文隆分享當下故事，也感謝奉獻愛心的花蓮熊貓外送員及所有提供幫助的人。

曾文隆表示，他的徐姓好友2日載他到清水隧道，與紅十字會花蓮支會的伙伴進行救援工作，途中發現了一名父親緊抱著女兒，讓他看了鼻酸，「白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦！白點點妹妹的爸爸，加油~希望你能放下。」

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曾文隆用溫柔的語氣對死者說話，希望這樣可以給對方一點溫暖，「很潮流的阿嬤~抱歉…讓妳少一隻鞋子，我很努力的找了，希望最後有人能找到」、「100公斤的大叔，如何？我搬的很穩吧？希望這段路沒讓你折騰到」、「泡麵頭妹妹，記得哥哥說的話，已經沒事了哦，可以閉上眼了」。

▲▼太魯閣號翻覆，生還者透過擔架救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲太魯閣號翻覆，生還者透過擔架救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「我希望你們能安心的走」曾文隆說，他不知道最後的26名罹難者姓名，但希望他們可以放心，因為救難員們會將他們送出隧道，「不要想太多，這裡我們處理。一路走好，拜託…」。

另外，曾文隆也感謝花蓮縣內的熊貓外送員，「你們的愛心，我們在現場都感受到了，謝謝你們。想感謝的人很多，希望各位都平安順遂」。

網友看完紛紛留言，「辛苦了」、「感謝您們的辛苦⋯讓祂們都能儘快被家人帶回家」、「看了覺得很難過，謝謝這些辛苦救援人員，你們辛苦了，願死者能安息，已經沒事了」、「致全體救難人員，你們辛苦了！」「真的很感謝你們，你們的努力就是他們堅持下去的希望」，而曾文隆也說「這是我應該做的，你們的支持也是我們繼續下去的動力」。

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▼曾文隆全文如下。（圖／翻攝曾文隆臉書）

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