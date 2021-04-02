快訊／驚心動魄8小時！出動搜救犬確認5-8車廂「無人受困」

記者陳豐德／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號行經花蓮清水隧道2日9點28分發生出軌意外，目前已經累計54人罹難、156人傷。根據現場最新消息，下午5點40分搜救犬進入車廂內外找尋完後，確認沒有生還、罹難乘客受困在5至8車廂內，但由於第3節車廂下有半具大體，另有部分屍塊2袋仍待確認所屬身分。

▲新北特搜人員出動搜救犬確認已無人員受困。（圖／記者陳豐德翻攝）



新北市消防局特搜大隊此次出動66名消防人員，DMAT醫生2名，62名義消，民間團體4名，共134人，39車，3搜救犬前往救援。由於配備完整、支援人數較多，負責最具搜救困難度的5、6、7、8節車廂，不僅要破壞車體結構，還要派出搜救犬在隧道內確認有無人員生還，或罹難者被壓住持續受困。

據了解，直至下午5時30分，透過搜救犬「貝塔」、「阿妹」、「浩克」及控犬員們，就已確認車廂內沒有沒有罹難、存活乘客；為了確保沒有遺漏，晚間6時50名警義消再次進入隧道內，搜索最嚴重的6、7、8節車廂範圍。

此外出軌事故的其中40名死者，目前新城火車站也已經封站準備轉送大體，禁止所有台鐵班次在新城車站上下車；檢察官於月台直接進行勘驗，勘驗完畢再將遺體移至殯儀館，這也是台鐵首次進行封站，令人遺憾的是竟是為了轉送大體。

▼408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）



▼太魯閣號翻覆，生還者透過擔架救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）



▼工程車滑落邊坡造成太魯閣翻覆事故。（圖／花蓮最速報提供,、ETtoday新聞雲製圖）



▼408次太魯閣號出軌事故現場空拍。（圖／記者林振民攝）

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