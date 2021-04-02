菅義偉發「中文推特」致意！　關注太魯閣出軌：祈求罹難者冥福

▲408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者宋良義攝）



記者王佩翊／編譯

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌意外，目前累計54人不幸罹難、156傷，全球媒體紛紛關注此次重大事故。日本前首相安倍晉三也在推特與臉書發文表達關注，並稱日本將會不遺餘力協助台灣，而現任首相菅義偉稍早終於在推特發聲致意。

▲菅義偉推特發文哀悼。（圖／菅義偉推特）



日本首相菅義偉稍早在推特以中日雙語分別發文寫道，「台灣朋友們，接獲台灣東部發生列車出軌事故，造成多人死傷的消息，深感痛心。衷心祈求往生者之冥福，並對受傷者表達誠摯慰問。」對太魯閣出軌意外表示關切。

不僅如此，官房長官加藤勝信2日也在記者會上表示，「如果台方提出需求，我們將會討論能夠提供的一切支援。」

另一方面，早在菅義偉發生之前，前首相安倍晉三就已經在推特與臉書上致意表示，「剛剛得知台灣發生了火車事故，現場救難人員也在努力進行救援工作。在這個艱難的時刻，作為台灣人的友人，如果有幫得上忙的地方，我們將不遺餘力提供協助。我誠摯地祈禱有更多的人能夠平安無事。」

台灣朋友們

接獲台灣東部發生列車出軌事故，造成多人死傷的消息，深感痛心。衷心祈求往生者之冥福，並對受傷者表達誠摯慰問。 — 菅 義偉 (@sugawitter) April 2, 2021

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