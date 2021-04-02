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為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

▲▼408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，造成多人傷亡。（圖／記者陳煥丞攝）

記者老嘉郡／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮發生出軌事故，造成多人傷亡，司機員袁淳修也因此殉職。粉絲專頁「外國倫看台灣」用2起NASA太空梭爆炸事件為例，指出台灣的交通問題其實是結構性造成的問題，不合理的交通設計造成的傷亡，卻都不用負責、沒有懲罰，當然會不斷出人命，「除非台灣人願意面對系統性的問題，否則台灣的交通永遠不會安全」。

「外國倫看台灣」文中表示，1986年挑戰者號太空梭號發射的前一晚，曾有5名人員試圖阻止發射計畫、但遭到主管拒絕，隔天挑戰者號太空梭爆炸、7名機組人員全數罹難，也讓NASA的太空梭計畫停滯了32個月。事發過後，幾乎所有的主管和重要的負責人都辭職以示負責，但制度卻幾乎沒有改變。

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▲▼408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者宋良義攝）

2003年，美國哥倫比亞太空梭在返航時發生空中解體意外，當時調查小組下定決心要找出問題的根本，不幸的是，哥倫比亞號爆炸的原因，居然和17年前的挑戰者號非常的相似，即使所有的工作人員都已經是不同的人，但「幾乎沒有改變的系統和文化」，造成了相隔17年的兩次太空梭爆炸。「外國倫看台灣」指出，不同的人在同樣的制度裡、反覆造成同樣的問題，台灣的交通就是另一個最具代表性的例子。

「外國倫看台灣」接著說明，台灣每年有40萬交通意外死傷，每年因為交通意外而死亡的人數多達三千多人，但交通意外事故卻沒有得到改善，因為台灣的「三流交通設計」以及「商家霸佔騎樓」的根本原因其實是司法問題，因為「不用負責任的制度」造成了交通問題。舉例來說，文化大學每年都有學生騎摩托車上山、上學被車撞死，平均四天一起車禍，當一條路有如此頻繁的車禍，就不是「駕駛不會開車，行人不會走路」的問題，很明顯是道路設計不良的問題，同樣的狀況如果在美國，政府會被告，因為法院不可能允許一條道路可以平均四天發生一次車禍、每年都撞死人。

▲▼宜蘭救難人員救出重傷1女乘客（上圖）及11名OHCA。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

該篇貼文中也以夜市為例，騎樓被商家佔據、行人只好走馬路，雖然畫上綠色人行道讓人走馬路，但無法改變「人車共道很危險」的事實，因此在夜市人潮洶湧的時候，開車的人只要一個不小心，就會是一個多人死傷的重大交通意外。如果因為商家佔用人行道導致行人走馬路而發生意外，那麼商家就應該要負責，因為是這些商家、攤販造成公共危險，司法應該讓造成問題的人負責。「外國倫看台灣」也說，台灣的交通問題是結構性造成的問題、也是法治問題，不合理的交通設計造成的傷亡，卻都不用負責、沒有懲罰，因此才會不斷地出人命。

最後，「外國倫看台灣」表示，「花錢買硬體很容易，但是要改革系統性問題會有很多挑戰，然而正如美國的太空梭爆炸的問題一樣，換了一批人還是同樣的問題，不論台灣如何政黨輪替，除非台灣人願意面對系統性的問題，否則台灣的交通永遠不會安全！」許多網友在底下留言表示，「心情沉重，台灣人強調CP值的心態需要改變了」、「真的很難過，台灣的駕照太好考，許多人也沒有交通安全意識，希望台灣人民跟政府能對交通這一塊有很強大的意識。如果能拿防疫這麼強的做事態度，去應對交通，這該有多好」、「一直沒有人有魄力解決台鐵常常大小事故不斷的問題」、「台灣的考照制度就是一坨大便」、「藉由一個事件，來延伸討論整體的問題，很少人能懂，可能都還停留在頭痛醫頭、腳痛醫腳的微觀視野。」

▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）

也有不少網友提除質疑，認為「沒拉手煞車造成事故，算政府的系統結構問題？」「這次的事件不要拿來檢討政策，交通意外多，就是許多台灣人喜歡隨便違規停車 、沒有測速器的地方就超速、過彎壓到對向車道、真的太多隨便的行逕」，也有網友指出為何不檢討開工程車的司機？「外國倫看台灣」也回應，「這也是我很想分享的一件事情，我也跟在台灣和美國兩邊都有工作經驗的人驗證過了：在台灣，如果一個員工犯錯，大家會怪罪那個員工。在美國，如果一個員工犯錯，美國公司通常會認為是訓練不足。從這一點就可以看到美國人在看待錯誤的時候比較願意從系統，宏觀的制度層面看待事情。」

【 為什麼他出軌了？ 】 35年前，挑戰者號太空梭號發射的前一晚， Ebeling 和其他四個工程師 在 NASA 試圖阻止第二天就要執行的發射計劃， 卻被他們的主管拒絕了。 那天晚上， Ebeling...

外國倫看台灣發佈於 2021年4月2日 星期五
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