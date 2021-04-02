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安倍晉三關注太魯閣出軌　推特發文：日本將不遺餘力幫助台灣！

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場，蘇貞昌目視遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

▲408次太魯閣號出軌事故現場，罹難者遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

記者王佩翊／編譯

台鐵408次太魯閣2日上午在清水隧道前，因撞上滑下斜坡的工程車，發生出軌意外，目前累計已造成48人不幸罹難、159人送醫、上百人受困，全球媒體紛紛在第一時間報導事故快訊，而日本網友聽聞後則激動表示，「該我們向台灣報恩了」，呼籲日本政府主動協助台灣。日本前首相安倍晉三稍早也在推特發文稱，「台灣的大家是日本的友人，如果有幫得上忙的地方，我們也將不遺餘力協助。」

▲▼ 。（圖／安倍晉三推特）

▲安倍晉三在推特發文向台灣致意 。（圖／安倍晉三推特）

對於台灣發生太魯閣出軌意外，安倍晉三2日下午3時率先在推特與臉書上致意表示，「剛剛得知台灣發生了火車事故，現場救難人員也在努力進行救援工作。在這個艱難的時刻，作為台灣人的友人，如果有幫得上忙的地方，我們將不遺餘力提供協助。我誠摯地祈禱有更多的人能夠平安無事。」

事實上，安倍晉三在任期間與台灣關係良好，經常與總統蔡英文在推特上互動，儘管如今因病卸任總理一職，仍心繫台灣，在第一時間向台灣致意。然而現任首相菅義偉至截稿前都尚未針對此事發表任何言論。

另一方面，台鐵408次太魯閣號的5至8節車廂因嚴重變形導致救援難度提高，其中重傷者與死者幾乎集中於7、8節車廂。

台湾で列車事故が発生し、現場では懸命の救助作業が行われていると承知しています。この困難な時にあって、台湾の皆さんの友人として、私たちにできることがあれば協力を惜しみません。一人でも多くの方の無事を心よりお祈りしています。

安倍晋三發佈於 2021年4月2日 星期五

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