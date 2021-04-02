下一站「台越旅遊泡泡」？　越南副總理：疫情獲控後再思考

▲越南河內內排國際機場（Nội Bài International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內2日專電

台帛旅遊泡泡後，越南是否有望成為下一站，副總理武德儋（Vu Duc Dam）對此表示，在疫情獲得控制後，越南將和往來頻繁的國家舉行雙邊討論，在確保安全的精神上，思考重新往來。

越南昨天收到首批由2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，新冠肺炎）疫苗全球取得機制（COVAX）提供的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。武德儋在疫苗交付儀式會後被《中央社》記者詢及越台旅遊泡泡的可能性時，做上述表示。

武德儋指出，在疫情獲得控制之後，越南和與越南來往頻繁的國家會舉行雙邊討論，在「創造便利和確保安全」的精神上，去思考重新開放人員往來和交流。

他說，對於這個概念，有人叫做「旅遊泡泡」，有人叫做「疫苗護照」，但越南人不會稱呼為旅遊泡泡。「我們將針對每一個夥伴進行研議（恢復人員往來和交流），但需要在創造便利和確保雙方安全的精神上實施。」

COVAX先前承諾給越南約3000萬劑疫苗，首批81萬1200劑昨天早上運抵河內，下午交付儀式有武德儋、越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）與聯合國駐越南協調員馬洛特拉（Kamal Malhotra）等出席。

武德儋在交付儀式致詞時表示，疫情對全人類而言是個巨大的挑戰，科學家等許多組織研發並製造「武器」對抗病毒。在國際組織協調下，讓包括越南在內的國家在疫苗來源短缺之時仍能取得疫苗。他認為，「此價值值得保持，不只是在對抗COVID-19疫情，而且應延續到未來，以實現聯合國可持續發展目標。」

武德儋說，越南仍是個很貧窮的開發中國家，「我們知道，不讓這個疫情大規模傳播，除造福越南人民，也有助國際社會控制疫情」。越南上下一開始就很重視防疫與有關研發，與國際社會一起對抗疫情。

馬洛特拉致詞時說，直到全球都平安無事了，個別國家才會安全，沒有國家能夠獨自打敗疫情、完全開放旅行或經濟蓬勃發展，直到所有國家75%或80%的人口接種疫苗。

他表示，今年的全球目標是交付20億劑疫苗與10億個針筒首先給92個符合資格的國家，並逐步為全球190個國家提供支持。迄今在啟動全球疫苗交付後僅5週時間，COVAX已提供3300萬劑疫苗給73個國家。

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