浴缸排水孔「詭異發光」　她住旅館PO照求助！網嚇瘋：地獄入口？

▲芮貝克（Shevi Reback）投宿旅館，發現浴缸排水孔在發光。（圖／翻攝自Facebook／Things Found In Walls - And Other Hidden Findings）

記者吳美依／綜合外電報導

外國女子芮貝克（Shevi Reback）3月31日投宿某旅館，卻意外發現浴缸排水孔散發出詭異亮光，她驚恐地將照片分享至臉書社團，詢問那到底是什麼。許多網友都被這幅景象給嚇壞了，直呼實在太毛骨悚然，甚至有人開玩笑地說，那或許是「通往地獄的入口」。

照片中，浴缸排水孔發出橘色亮光，彷彿有人在下方點了一盞燈。芮貝克在貼文中表示，「我在一間旅館裡，剛剛才注意到浴缸排水孔裡面有亮光，那會是什麼呢？」

此篇貼文引發熱議，大部分網友都認為這件事「詭異到不行」，開玩笑說「這顯然是通往地獄大門」。還有人引述小丑恐怖電影《牠》的情節表示，「嗯，不知道欸，但如果下面突然冒出一個人，問你喜不喜歡氣球，記得說不！」

儘管如此，仍有網友提出較為合理的解釋。他們指出，許多旅館建造時，都會打造一個連通各房間機械與管線的「維修走廊」，「如果浴缸排水管是塑膠製，且維修人員把（維修廊道的）燈光打開，那妳在房間裡就會看見」。

瑞貝克似乎也同意這個說法，她稍後表示，「哇，這篇貼文爆紅了。根據一些留言的說法，看來（燈光）似乎的確來自半透明水管和維修走廊的燈光。我希望這就是原因」。

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