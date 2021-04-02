日網友聞太魯閣出軌　激動籲政府「跨海協助」：該我們報恩了！

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面曝光。（圖／記者蕭可正翻攝）



記者王佩翊／編譯

台鐵408次太魯閣號2日於花蓮清水隧道前撞上滑落的工程車，發生出軌意外，目前確定已有41人不幸罹難、70人送醫，車內仍有200多人等待救援，而各家外媒也在第一時間報導此次事故，引發全球關注。日本網友聞訊後則紛紛留言表示，「台灣是在日本發生災害時出手援助的友國，希望日本政府這次也能好好地向台灣伸出援手。」

日媒《日本放送協會》、《時事通信社》等接連報導此次太魯閣號意外。報導提到，台灣適逢清明假期4連休，因此列車上幾乎客滿，載有近350名乘客。事發當時，408號列車撞上滑落斜坡的工程車，部分車廂衝進隧道內，車體嚴重變形，大大提高救援難度。

▲日網友激動表示，「換我們幫助台灣了。」（圖／翻攝自日網）

報導中也寫道，台灣早在2018年10月就曾經發生普悠瑪出軌事件，當初一共造成18名無辜乘客死亡，291人輕重傷。

對此，日本網友紛紛留言表示，「日本的各位，讓我們一起幫助友好的台灣吧」、「台灣是在日本發生災害時，提供許多協助的友國。所以希望這種時候我們的日本政府也能認真地向台灣伸出援手」、「如果可以的話，希望日本政府可以趕快提供援助，台灣在311大地震時幫了我們這麼多，政府卻因為看中國大陸的臉色，遲遲不願意認同台灣是一個國家，這樣的日本真的好嗎」、「不管怎麼樣，希望可以為台灣盡一份力」等，而每則留言幾乎都破萬人按讚。

雅頓超進化黃金導航臉部膠囊，一滴逆轉膚況

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事