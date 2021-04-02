　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

記者陳依旻／台北報導

台鐵408車次太魯閣號今（2）日經大清水隧道內的過程中意外出軌，金管會表示，此次「台鐵旅客運送責任保險」由國泰世紀產險為主簽單，每人死亡理賠250萬元。

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣號出軌事故由國泰產險承保。（圖／記者蕭可正翻攝）

有關4月2日花蓮清水隧道發生出軌一案，金管會表示，台鐵依《鐵路法》第62、63條及鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法規定投保，法令規定為死亡者250萬元，重傷140萬元、傷害40萬元；經瞭解，是由國泰世紀產險為主簽單，台鐵旅客運送責任保險，每人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元；國泰產險表示，會積極與台鐵聯絡並關懷保戶。

另初步判斷可能是工程車引起這起重大事故，金管會清查後也指出，強制車險由明台承保，每人死亡200萬元、失能最高限額200萬元。明台已啟動緊急應變機制，在花蓮分公司設立服務中心。

清明連假首日，一輛上午9時從樹林開到台東的408次太魯閣列車在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，目前警消正在搶救中，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

列車乘客指出「事故原因」是工程卡車掉到鐵軌旁釀禍，台鐵也證實確有廠商施工疑慮的情況。

ET快訊
人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　搜救隊：一塊都不能缺
太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

台鐵曝出軌時間軸！疑工程車溜下掉到隧道口⋯太魯閣號才撞上

Combi安全汽座「Nexturn」母嬰展亮相　安全、舒適更升級引瘋搶

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

統一獅超人力霸王主題日　餅總兒子上陣開球

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

長榮澄清：長賜輪船東列長榮海運為「關係人」非被告

內褲臭又黏！醫驚見「整坨在外面」　她雙腿猛一夾…轉身塞回又掉了

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

保險熱門新聞

台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

產險業者看好「第二波旅遊泡泡」　必買保險一次看！

遊覽車撞山23人是國壽保戶　身故理賠約410萬！

富邦人壽證實遊覽車撞山4死者「是保戶」　身故理賠至少1150萬！

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

到帛琉若確診　金管會：台產「防疫保單」無法理賠！

近2成機車族沒保強制險　小心肇事被抓重罰3萬元

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

「防疫保單」驚爆3百多萬張天量！台產統計出爐　盼6月底前出單

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

一張表懂車禍調解官要看的單據

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

更多熱門

相關新聞

太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東）2日上午9時28分傳出重大事故，列車行經清水隧道處時撞上闖入軌道的工程車，基隆市消防局搜救隊挺進重災區、進入第6節車箱往第1節車廂全面清查搜索。搜救人員在嚴重扭曲變形的車體內，用燈光找有無遺漏屍塊殘肢或遺體，一名搜救人員心酸說，「一塊都不能缺！」

車上共496人！死者有外國旅客

車上共496人！死者有外國旅客

太魯閣號罹難者送殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號罹難者送殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！外送員衝現場送物資

太魯閣號出軌54死！外送員衝現場送物資

台鐵54死156輕重傷　國民黨：對罹難者家屬深切致哀

台鐵54死156輕重傷　國民黨：對罹難者家屬深切致哀

關鍵字：

台鐵出軌國泰產險影音台鐵402事故

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面