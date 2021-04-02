台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

記者陳依旻／台北報導

台鐵408車次太魯閣號今（2）日經大清水隧道內的過程中意外出軌，金管會表示，此次「台鐵旅客運送責任保險」由國泰世紀產險為主簽單，每人死亡理賠250萬元。

▲台鐵太魯閣號出軌事故由國泰產險承保。（圖／記者蕭可正翻攝）

有關4月2日花蓮清水隧道發生出軌一案，金管會表示，台鐵依《鐵路法》第62、63條及鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法規定投保，法令規定為死亡者250萬元，重傷140萬元、傷害40萬元；經瞭解，是由國泰世紀產險為主簽單，台鐵旅客運送責任保險，每人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元；國泰產險表示，會積極與台鐵聯絡並關懷保戶。

另初步判斷可能是工程車引起這起重大事故，金管會清查後也指出，強制車險由明台承保，每人死亡200萬元、失能最高限額200萬元。明台已啟動緊急應變機制，在花蓮分公司設立服務中心。

清明連假首日，一輛上午9時從樹林開到台東的408次太魯閣列車在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，目前警消正在搶救中，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

列車乘客指出「事故原因」是工程卡車掉到鐵軌旁釀禍，台鐵也證實確有廠商施工疑慮的情況。