貝萊德CEO「年薪破8億5000萬」　5主管去年至少加薪18％

▲貝萊德執行長芬克（Larry Fink）去年加薪18％，年薪為2,990萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

受疫情影響，許多公司的薪資也跟著縮水，不過根據投資管理公司貝萊德（BlackRock）週四的代理聲明顯示，執行長芬克（Larry Fink）在2020年的總薪酬為2,990萬美元（約新台幣8億5313萬），比前年增長了18%。



綜合外媒報導，許多民眾對於金融高級主管的薪資大幅增長表示不滿，因此貝萊德CEO的薪酬獎勵也受到密切關注。據了解，芬克的底薪為150萬美元（約新台幣4279萬）、現金薪酬950萬美元（約新台幣2億7106萬）、延後支付的股權薪酬395萬美元（約新台幣1億1270萬）、久任奬勵則是1,490萬美元（約新台幣4億2514萬）。

▲貝萊德為全球最大的資產管理公司。

對於企業而言，CEO的薪酬現在已變成「聲譽問題」，因為巨額的獎金很快就會引起政界和公眾的注意。市場內部人士指出，目前的薪酬體系過於惠及CEO、董事會成員以及薪酬顧問，並不利於普通員工和公司股東。

儘管受到疫情影響，但貝萊德管理的資產規模在2020年底達到創紀錄的8.68兆美元，聲明裡提到的5位高級主管的薪酬，漲幅都至少為18%，得到了績效「遠超」預期的評價。

根據先前貝萊德公佈的業績數據顯示，2020年全年營收為162.05億美元，和去年相比增長11%；淨利潤為49.32億美元，增長10%；攤薄後每股盈利31.85美元，上年同期錄得每股盈利28.43美元。