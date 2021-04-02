快訊／侯友宜急電徐榛蔚：新北全力支援搶救太魯閣號傷患

記者羅婉庭／新北報導

針對台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，目前統計4命危23傷。新北市長侯友宜在第一時間指示新北消防局即刻出動、協助救災。同時致電花蓮縣長徐榛蔚，「如果還缺什麼跟我說」，表達新北市將全力動員協助搶救。

新北市消防局上午接獲意外消息後，立即致電詢問花蓮119是否需要支援，花蓮請求支援。新北目前總計調派14分隊、1大隊，共出動20車（11救護車，2水箱車，3後勤車，4器材車）、消防人員50人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊出發救援。

市長侯友宜同時致電花蓮縣長徐榛蔚，表示新北特搜大隊已經出發上路了，「如果還缺什麼跟我說，我們會全力支援」，希望一起努力，願大家平安。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實1名乘客命危、2人受傷。

12：00更新

目前整起事件共釀成36人命危，72人受困、61人送醫。新北市總計調派15分隊、1大隊、 現場指揮官特搜大隊長鍾世銘。 共12救護、2水箱、7後勤指揮車、6器材（含坍塌車）。 各式車輛27部、消防人員（含DMAT醫生）6名。





▲太魯閣出軌。（圖／記者黃彥傑翻攝）



針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

此外，衛福部次長石崇良受訪時表示，在事故發生後，衛福部已啟動大量傷患應變機制，由於交通混亂難以前往，部長陳時中與衛福部各級長官都在線上掌握。

石崇良說，從事故地點來看，最靠近的事花蓮慈濟醫院，該院也是重度急救責任醫院，重傷患者會優先送往該處，另外，屬於中度急救責任醫院的國軍花蓮總醫院、台北榮民總醫院玉里分院，以及門諾醫院，都已投入傷患救治。衛福部也請宜蘭羅東醫院、陽明大學附設醫院在後端待命，必要時進行人力補給。

▲現場救援畫面曝光！太魯閣受困旅客從車頂走出。（圖／記者黃彥傑翻攝）