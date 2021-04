太魯閣號4人命危！CNN、NHK搶發快訊報導　紐時回顧台鐵重大意外

▲ 太魯閣號驚傳出軌。(圖/消防署提供)

記者陳宛貞/綜合外電報導

台鐵408次太魯閣號於2日上午發生出軌意外,《美國有線電視新聞網》(CNN)、《紐約時報》、《路透社》、《法新社》、《NHK》等多家外媒皆以快訊報導,台灣一輛火車在東部發生脫軌,目前至少4人命危,逾20人受傷。

《路透社》報導,408次列車載有約350人,稍早於花蓮北部的隧道中脫軌,導致部分車廂擦撞隧道牆壁,據信至少有4人死亡,3名重傷者緊急送醫,另有約20人輕傷,救援工作仍在進行中。CNN也提到,消防員目測多人已無生命跡象。但消防署目前未證實有任何人死亡。

《共同社》、《半島電視台》、《每日星報》皆關注這起事故,《紐約時報》指出,2日正值台灣一年一度的清明假期,旅遊人數激增,而太魯閣號為台灣最快的火車之一,時速通常在80英里(約128公里)左右。根據網路流傳的照片,當消防及醫護人員嘗試進入隧道,乘客正從車內撤離。

《紐約時報》也回顧2018年發生的普悠瑪特快車脫軌意外,造成18人死亡,170人受傷,為1981年來死亡人數最多的事故。調查人員事後發現,當時列車速度過快,而司機手動關閉防止列車超過安全速限的自動保護系統。

The Taroko Express train is one of the fastest in Taiwan and typically travels at around 80 miles per hour. The agency said the train had been carrying around 350 passengers at the time of the crash. Reports indicate at least 1 person killed. - NYT pic.twitter.com/kx9cuQqnsY