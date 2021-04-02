太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」　網：工程行完蛋了

▲有網友指出，工程人員全都跑光。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

記者施怡妏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌、變形，造成車輛擦撞隧道壁，目前列車卡在清水隧道內，全車大停電。有網友在臉書「花蓮同鄉會」發文，貨車掉下後，「工程人員全都跑光，旁邊工地的工人全都跑光」，沒有半個人在。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，列車共8節車廂，搭車乘客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。累計至目前為止，整起事故54人罹難、156人輕重傷送醫、261人已疏運。

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許多網友也超傻眼，「太誇張了，施工貨車掉下怎麼開的啦，火車也遭殃，現場施工人員全跑，這也太過分了吧」、「這個工程行完蛋了」、「賠不起，先跑路了」、「跑光是什麼概念」、「反正做工程的ㄧ堆臨時工！先跑在說！這包商肯定賠到脱褲」。



▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。