美日韓國安高層明三方會談　將討論「半導體供應鏈安全」

▲ 布林肯3月中旬出訪南韓，與南韓外交部長鄭義溶會面，以互碰手肘取代握手。（圖／達志影像）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美日韓將於明天召開國安層級會談，美國資深官員表示，會談將觸及半導體供應鏈議題，尋求在確保供應鏈安全性的同時，也共同努力捍衛相關規範與標準。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）明天將於馬里蘭州（Maryland）安納波利斯（Annapolis）美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）與來訪的日本國家安全秘書處秘書長北村滋（Shigeru Kitamura）及韓國國家安保室長徐薰（Suh Hoon）進行三邊會談。

這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，首度召開國安顧問層級多邊會談。

美方資深官員今天在背景說明電話記者會上表示，美日韓國安高層會談將廣泛討論各項議題，除了關注確保朝鮮半島和平與穩定相關議題外，也會觸及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與氣候變遷議題。

除了北韓議題外，這名資深官員表示，會談還將討論其他戰略與區域、經濟議題，包括半導體供應鏈與生物技術等在內的科技議題也將在討論之列。

這名官員指出，美、日、韓三國掌握未來半導體製造技術的關鍵，會談將尋求確保這些敏感供應鏈安全的重要性，共同努力捍衛相關規範與標準以及後續發展。

此外，緬甸情勢、南海等其他區域安全議題也都可能觸及。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上任後於3月中旬首度出訪，選擇日本、南韓為首站。

美國首場國安高層多邊會談的對象也同樣是與日、韓兩個重要盟國代表舉行，可見拜登政府對印太區域和平穩定的重視，以及日、韓在拜登強化與盟國關係上的重要角色。

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天在空軍一號上回答媒體對這場會談的提問時表示，這場會談提供一個就廣泛區域議題與外交政策優先事項進行磋商的機會，包括維持朝鮮半島和平與穩定、因應疫情大流行與氣候變遷。

尚皮耶強調，這場會談是拜登政府首度舉行的國安顧問層級多邊會談，反映擴大並深化在關鍵議題的合作，以及對促進自由開放印太繁榮的重要性。（編輯：周永捷）