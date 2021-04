PO自拍遭折斷手臂！她開心當上醫護　男友「暴打到骨折」不給上班

▲英國一名女子因為堅持從事自己熱愛的救護工作而被男友打到骨折。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

28歲的英國女子布雷特(Niamh Brett)去年成功加入她夢寐以求的工作,成為一名急救人員,但沒想到這卻是她噩夢的開始。30歲的男友米勒(Adam Miller)擔心,布雷特的工作會害自己和兒子感染新冠肺炎,因此強迫布雷特離職,甚至還打斷她的手臂,讓她無法工作。

據《每日郵報》報導,布雷特在2020年11月18日開始加入聖約翰救護車隊,成為一名救護人員。這是她夢想中的工作,但男友米勒卻完全不給予支持,因為他認為,布雷特的工作將讓他與兒子面臨感染新冠肺炎的風險。

布雷特某天將自己穿著救護人員制服的自拍照上傳到Facebook,點燃了米勒的怒火。米勒指責布雷特的行為「十分自私」,並要求她不要去工作。兩人在爭執間,米勒抓住布雷特的左臂,並將她的手壓在身後,直到布雷特骨折才放手。布雷特痛苦地踉蹌後退,沒想到米勒卻嘲諷道,「讓我們看看妳現在手臂斷了還怎麼當救護人員。」

