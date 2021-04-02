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PO自拍遭折斷手臂！她開心當上醫護　男友「暴打到骨折」不給上班

▲▼虐打。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名女子因為堅持從事自己熱愛的救護工作而被男友打到骨折。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

28歲的英國女子布雷特（Niamh Brett）去年成功加入她夢寐以求的工作，成為一名急救人員，但沒想到這卻是她噩夢的開始。30歲的男友米勒（Adam Miller）擔心，布雷特的工作會害自己和兒子感染新冠肺炎，因此強迫布雷特離職，甚至還打斷她的手臂，讓她無法工作。

據《每日郵報》報導，布雷特在2020年11月18日開始加入聖約翰救護車隊，成為一名救護人員。這是她夢想中的工作，但男友米勒卻完全不給予支持，因為他認為，布雷特的工作將讓他與兒子面臨感染新冠肺炎的風險。

布雷特某天將自己穿著救護人員制服的自拍照上傳到Facebook，點燃了米勒的怒火。米勒指責布雷特的行為「十分自私」，並要求她不要去工作。兩人在爭執間，米勒抓住布雷特的左臂，並將她的手壓在身後，直到布雷特骨折才放手。布雷特痛苦地踉蹌後退，沒想到米勒卻嘲諷道，「讓我們看看妳現在手臂斷了還怎麼當救護人員。」

布雷特獨自前往曼徹斯特的醫院就醫，她的手臂被植入鋼板和螺絲釘，現在有一個明顯的傷疤，不得不休假2個月休養。一開始，她因為太害怕而未揭露米勒的惡行，但之後她告訴警方，「我希望我從來沒認識過米勒，他毀了我的生活。」

檢方發現，布雷特與米勒在2017年10月開始交往後，二人的關係「即混亂又充滿脅迫性」，米勒經常對布雷特「又踢又打」，甚至還曾因為布雷特在他敲門時太晚應門，而將布雷特打到只能在地板上爬。

米勒此前有15次的犯罪記錄，其中包括曾在2011年毆打前女友。檢方以非故意造成嚴重身體傷害和人身攻擊的罪名將米勒控上庭，米勒也全部認罪，他預計將在6月被判刑。

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