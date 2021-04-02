借手機開熱點「順手盜領」50萬　手法曝光！他被鄰居小孩詐錢崩潰

▲印度一名15歲少年誆稱借手機開熱點，盜領鄰居銀行帳戶存款。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印度奧里薩邦（Odisha）發生一起驚人竊盜案，一名15歲少年向熟識鄰居借手機，誆稱想要開啟WiFi熱點，卻趁機取得其網路銀行帳戶資訊，之後又成功偷走對方的提款卡，並設法取得密碼。他利用上述資訊，盜領超過130萬盧比（大約新台幣50.5萬元），買回一台筆記型電腦、5台手機、2輛腳踏車與其他昂貴家電產品。

Odisha Bytes、《新印度快報》報導，受害者貝赫拉（Deepak Kumar Down）去年被政府徵收土地，獲得307.7萬盧比（大約新台幣120萬元）賠償金後，立刻把這筆錢存入銀行。他3月30日檢查帳戶才驚覺存款短缺，立刻報警處理，得知嫌犯竟是「好鄰居」的小孩，震驚不已。

賈賈普爾縣（Jajpur）警方核對帳單資訊與監視器畫面後，於3月31日逮捕少年和協助犯案的阿姨，他們也沒收贓款購入的財物，目前仍在追捕潛逃中的嫌犯父母。

警方表示，嫌犯與受害者兩戶人家感情非常好，貝赫拉的妻子有時會帶著少年出門遊玩，甚至在途中前往ATM領錢，過程中毫無防備，銀行帳戶資訊可能就在這個時候洩露出去。

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