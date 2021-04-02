恐怖摔角影片曝！選手臉炸開「噴血倒擂台」　竟是對手惡意報復

▲ 布雷本想錄下威爾森在場上英勇之姿，沒想到拍到血腥現場。（圖／翻攝自推特／@adamclarkitv）



記者陳宛貞／綜合外電報導

觀看職業摔角競技對許多人來說是一種紓壓方式，選手通常也會事先溝通好，故意製造暴力效果，以炒熱氣氛。英國一名職業選手卻假戲真做，利用暴力橋段來報復對手，導致對方臉部重傷、多處骨折，當場倒地暴血，畫面相當殘忍。

《都市星報》1日報導，英國多塞特郡去年一場摔角比賽中，33歲職業選手萊利（James Riley）與32歲的業餘選手威爾森（Rob Wilson）站上擂台，發生這場恐怖事件。威爾森當時是萊利的學生，課程的一部分便是在觀眾面前表演，因此過程全被紀錄下來。

萊利在活動前幾天告知威爾森，計畫出現變動，表演被改為比賽。由於消息來得太過突然，雙方都同意，屆時由擁有17年經驗的萊利來主導暴力橋段。依照劇本，這場比賽會由萊利獲勝。威爾森事前拜託坐在前排的友人布雷（Paul Bray）為他錄影，賽後才能給妻子和2個女兒看看他帥氣的模樣，影片卻意外成為萊利對他施暴的證據。

Wrestler James Riley, 33, aka Jay Knox jailed for 21 months for causing GBH to a competitor when he deviated from the script of a match in Ferndown in Dorset. The pair had not had much time to practice and Riley kicked his opposite number in the face causing it to bleed. pic.twitter.com/rmn3Gjz9Tu — Adam Clark (@adamclarkitv) March 30, 2021

威爾森在賽中踢到萊利腹部，原以為萊利會打他背部回擊，沒想到萊利卻伸腳用力踹向他的臉部，「那是我一輩子最痛的時候，臉就像爆炸了，不只是鼻子骨折而已，血跟噴泉一樣湧出來，我聽見觀眾喊著『停下來』。」

這一擊讓威爾森的臉腫到完全認不出來，眼窩、鼻子和下巴都骨折，牙齒斷裂，不得不接受3小時的手術，在臉上植入金屬板，並用金屬線縫起他的嘴巴長達6週。布雷透露，萊利隔天還告訴其他學生，他是故意踹威爾森的臉，因為他踢到不該踢的地方。

威爾森指控，「他有意識地決定傷害我，背叛我對他的信任。」他被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD），無法繼續原先正職銷售員的工作，只好轉行。萊利事後承認犯罪，宣稱對此感到後悔，將永遠退出摔角界，上月30日被判處近2年有期徒刑。

‘He took the conscious decision to hurt me, he betrayed the trust I placed in him and he left me unrecognisable.’ 由 Metro 發佈於 2021年4月1日 星期四

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