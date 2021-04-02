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美日峰會緊急延期！菅義偉改4／16白宮會拜登　認：美方因素

▲▼菅義偉，拜登。（組圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉原定於9日與拜登舉行峰會，如今卻傳出因美方因素將延期一週。（組圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉原定於9日在白宮與美國總統拜登舉行峰會，然而稍早官方宣布，此次美國行將延期一週，兩人改於16日進行會晤。另一方面，外界分析，此次美日高峰會將會談論到新疆人權議題、北韓無核化、香港選舉與台海問題。據悉，兩者甚至正在協商是否將台灣問題也列入聯合聲明中。

根據《產經新聞》引述消息人士報導，菅義偉原定於8日從日本東京出發，9日拜訪華盛頓與拜登會面，並於11日返國，然而如今卻傳出峰會將延期一週，包含菅義偉在內的日方成員16日才會前往白宮與拜登進行會晤。

事實上，日本政府3月12日宣布菅義偉要出訪美國的消息後，曾提到會在「4月上半月」出發，但目前則要延後至4月中旬。

根據《日本經濟新聞》報導，此次峰會延期是美國因素造成，據悉，美方為因應新冠疫情擴大，需要更多的時間迎接日本出訪團。

《日本經濟新聞》認為，美日雙方預計在此次峰會中針對「穩定台海」的重要性達成共識，雙方也正在討論是否應該將台灣問題列入此次美日高峰會的聯合聲明中，更有意針對中國大陸的海警法採取統一立場。

另一方面，菅義偉將成為拜登上任後首位參訪白宮的外國領導人，而他1日接受電視採訪時則表示，「美國邀請我作為首位參訪的外國領導人，即證明他們非常重視日本。」

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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