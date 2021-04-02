按摩棒突電線走火！清純爆乳妹「自己解決」...下面差點不保

▲網紅使用按摩棒時發生電線走火意外，隨即上網討拍。（圖／FB／Maynarin Somsuk）

記者王佩翊／編譯

泰國一名以爆乳聞名的網紅1日在自己的臉書上po出一張「焦黑按摩棒」的照片，並配文寫道，「是誰說你不會出問題的？我的陰道差點就被毀了！」原來這名網紅當天正準備要「自己來」時，按摩棒卻突然電線走火，不僅連接電線的那頭瞬間焦黑，就連棉被也慘遭波及。

▲Maynarin Somsuk在臉書上擁有3.5萬粉絲追蹤。（圖／FB／Maynarin Somsuk）



泰國網紅Maynarin Somsuk日前在自己的粉絲專頁上po出一張按摩棒燒焦的照片，只見照片中按摩棒與電線連接處焦黑斷裂，就連一旁的床單與棉被也都被染黑。她崩潰表示，「是誰說你（指按摩棒）不會出問題？我的陰道差點就要因為你毀掉了！」

該篇貼文瞬間吸引3萬人留言、4.9萬人按讚、3.9萬人分享，而大部分網友不但沒有心疼網紅，反而紛紛在下面留言，「妳是時候休息一下了」、「妳用太久了」、「下次可以找我」等。



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