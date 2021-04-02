蕭美琴雙橡園宴請蓬佩奧「台灣味」　珍奶、鳳梨酥當甜點

▲蕭美琴與在蓬佩奧雙橡園合影。（圖／翻攝自Twitter／Mike Pompeo）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴3月31日在華府雙橡園宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），駐美代表處甚至拿出台灣特色小吃鳳梨酥及珍珠奶茶與對方分享。隔日，蓬佩奧透過推特證實此事，並重申台美共享自由、民主與自由市場經濟等核心價值。

在兩人會面後，蓬佩奧4月1日先是在推特寫道，很高興昨天與蕭美琴會面，在他任國務卿期間，即使面對巨大的壓力，仍致力支持同為民主政體的台灣。「美國與台灣共享自由、民主與自由市場經濟等核心價值。」

隨後，蕭美琴則接連於推特與臉書表示，很榮幸有機會邀請蓬佩奧於雙橡園見面，她特別謝謝對方任內對台灣的支持與友誼，樂見正面互動在美國能不分黨派延續。當然，駐美代表處也拿出鳳梨酥跟珍珠奶茶分享，並向他轉達台灣很多熱情的朋友期待歡迎他。

至於是否有當面邀請蓬佩奧訪台？蕭美琴受訪時進一步指出，，待疫情改善、邊境管制措施鬆綁後，期盼能安排。

駐美代表處在晚宴菜單上下足功夫，除為曾是堪薩斯州眾議員的蓬佩奧，準備當地風味的烤牛肉外，還將花蓮剝皮辣椒、新社乾香菇等製作成菜餚，上述提到的鳳梨酥、珍珠奶茶則是甜點，另外還有台灣金鑽鳳梨蛋糕。