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聯手恐怖份子「假綁架」騙錢！他慘變人質...真的關3年

▲▼男子為詐欺政府贖金竟策畫「假綁架」，結果慘被歹徒假戲真做關3年。（圖／翻攝自推特／alessabocchi）

▲男子為詐欺政府贖金竟策劃「假綁架」，結果慘被歹徒假戲真做關3年。（圖／翻攝自推特／alessabocchi）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名義大利的34歲商人在2016時，為了騙取政府數百萬美元的贖金，竟夥同恐怖份子一起上演一齣「假綁架」事件，希望能一起瓜分這筆錢，不料恐怖份子竟假戲真做，真的將他給囚禁起來，並毆打他，直到3年後才被政府救出，不過已變成「真人質」的他，當然一毛錢都拿不到。

根據《每日郵報》（Dailymail）報導，這名商人名叫桑德里尼（Alessandro Sandrini），他在2016年時因生意不好，於是想出了與恐怖份子合作上演假綁架真騙錢的戲碼，期間恐怖份子還聲稱，「監禁」他的這段時間會招待他美酒、美食、美女，並讓他住上豪宅，為此，他還要求女友配合演出男友遭到歹徒綁架的模樣，並承諾事後會支付給她10萬歐元（約340萬新台幣）。

Entrare nel business dei rapimenti jihadisti in Siria. Sono nati così i due sequestri più strampalati della storia...

la Repubblica 發佈於 2021年3月30日 星期二

結果當他被帶到土耳其的阿達納（Adana）後，才發現事情似乎不太對勁，覺得「這一切也太過真實」，這才發現自己真的遭到了綁架，並在這段期間不斷遭到歹徒毆打，甚至被威脅拍攝求救影片，直到2019年5月時，才被義大利政府用贖金救回，不過已真的成為人質的他也無法從恐怖份子手中分到任何一毛錢。

桑德里尼獲救時聲稱，自己是在土耳其度假時，在阿達納的街道上不小心迷路了，結果就被歹徒趁機迷昏，醒來時已在一個陌生的房間裡，身後還站著2名攜帶武器的恐怖份子，這才知道自己遭到了綁架，並被囚禁了近3年才獲救。

直到有恐怖份子成員落網後，桑德里尼策畫假綁架的事件才被揭穿，而他也馬上遭到義大利政府逮捕起訴。對此，他也喊冤，認為自己是真的遭到了綁架。目前案件還在偵辦當中。

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