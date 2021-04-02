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北韓防疫太激進！物資嚴重缺乏　駐平壤外交官「全逃回家」

▲▼北韓透過偵察總局指揮網軍，駭入全球虛擬貨幣交易所網站，取得研發核武資金。（圖／路透社）

▲北韓的防疫措施太過激進，導致物資嚴重缺乏。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯駐平壤大使館今天表示，在採取激進措施對抗疫情後，北韓首都平壤的情況變得非常艱困。

尚未確認任何一起確診病例的封閉集權國家北韓，已經關閉邊界、封鎖多個整座城市以及採取一系列其他方法，試圖避免爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

俄羅斯大使館在臉書貼文說，各國外交人員紛紛逃離平壤，仍滯留平壤的外國人不到300人。

貼文表示：「不是每個人都能忍受前所未有的嚴格限制，包括藥品在內的基本物品出現最嚴重短缺，以及無法解決健康問題。」

▲▼北韓恐將成為「國際孤兒」，圖為北韓駐馬來西亞大使館。（圖／路透社）

▲北韓目前糧食嚴重短缺，連駐地外交官都紛紛逃回本國。（圖／路透社）

聯合國北韓人權狀況特別報告員上個月警告指出，對抗疫情措施已經在飽受糧食不保困擾的國家造成「嚴重經濟困難」。

貧窮的北韓，因核子武器和彈道飛彈計畫遭受國際制裁，長久以來一直難以餵飽人民，面臨長期糧食短缺困境。

北韓對抗疫情的封鎖措施，已經取消所有出入境的班機以及所有跨境列車。

鄰國俄羅斯與北韓關係密切，並維持重要外交派駐。

由於平壤防疫限制，8名俄羅斯外交官及家屬，其中最小的是一名3歲女孩，2月利用一輛鐵路手推車從北韓返國。

手推車的這段影片在網路上瘋傳，手推車上裝滿行李箱和婦女，推過邊境鐵路橋梁後進入俄羅斯。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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