最小才6歲！緬甸政變「至少43孩童」成槍下亡魂

▲緬甸鎮壓事件頻傳，目前至少造成43名兒童死亡，最小的僅6歲。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

緬甸軍政府「政變」至今已兩個多月，民眾紛紛上街要求釋放實質領袖翁山蘇姬，卻因此慘遭軍方鎮壓，至少520人在槍林彈雨中喪命，其中，根據人權組織「救助兒童會」（Save the Children）統計，有多達43名的兒童也是這次鎮壓下的受難者，最小的孩童年齡甚至只有6歲。

緬甸軍方2月1日發動政變，成千上萬民眾上街頭抗議，軍政府以大規模武力血腥鎮壓示威者。路透社引述緬甸援助政治犯協會（AAPP）數據指出，緬甸安全部隊近2個月已殺害至少512名平民，其中3月27日喪命人數高達141人，對此，聯合國兒童基金會（Unicef）也呼籲，緬甸軍方應立刻停止這種暴力行為。

▲緬甸政變引發民眾上街頭抗議。（圖／路透）

根據「救助兒童會」指出，目前被武裝部隊殺害的兒童至少有43人，其中，最小的兒童更是只有6歲，許多兒童都成為這次緬甸軍方殘忍鎮壓下的無辜受害者，就有一名在仰光的1歲嬰兒27日被子彈擊中，恐怕會有生命危險，而瓦城也有一名13歲的女孩梅克蒂拉（Meikhtila）被軍方擊殺、一名5歲男童中槍後生死未卜。

報導稱，暴力鎮壓會對於兒童會產生很大的負面影響，許多父母表示，孩子在聽過手榴彈和子彈射擊的聲音後，就會不斷被噩夢糾纏。因此「救助兒童會」也呼籲，不應低估這種危機局勢所造成的長期影響，目前還有很多緬甸兒童正遭受心理和身理上的創傷。

▲緬甸仰光15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）在暴力鎮壓中遭子彈擊中臉部身亡。（圖／路透）

聯合國（UN）數十個會員國今天（2日）發表聲明，譴責緬甸軍政府關閉網路及壓制言論自由，並對於緬甸軍方對人權捍衛者及其他公民社會成員進行騷擾、任意逮捕和拘留等行為表達強烈不滿，「我們加入呼籲，要求立即釋放所有被任意逮捕的人士。」立陶宛、希臘和法國等國家也撰寫聲明表示，他們對緬甸2月1日軍事政變以來該國記者及媒體工作者的困境「深表關切」。