4人淪焦屍！三輪車迴轉「迎面撞」對向車　瓦斯罐爆炸瞬間成火球

▲三輪車駕駛瞬間被燒成焦屍。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

印度日前發生一起火燒車意外，一輛三輪車突然在馬路上迴轉，導致對向汽車一時反應不及，直接撞上。三輪車的瓦斯桶更是瞬間爆炸，然而火勢之大，一旁的民眾想幫也幫不上忙。儘管汽車上的駕駛與乘客隨即逃生，但三輪車上的駕駛與乘客卻沒這麼好運，4人全遭到突如其來的火勢活活燒死。

根據印媒Dainik Bhaskar、News18Lokmat報導，印度卡爾雅特一間醫院門口29日發生一起死亡車禍，一輛載著4個人的三輪車在馬路上迴轉後準備駛離，但卻直接開上對向車道，導致迎面而來的汽車閃避不及直接撞上。兩車相撞後，三輪車上的瓦斯桶瞬間被引爆。

突如其來的火勢嚇得汽車上的乘客隨即慌忙逃生，但是三輪車駕駛與妻子、妻子的妹妹、兒子則瞬間被大火吞噬，然而由於火勢過大，一旁民眾與汽車上的乘客只能焦急地在一旁等待，無法上前幫忙，待消防人員到場後，4人已被活活燒死



警方目前已經投入調查，並調閱監視器釐清事發經過。

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