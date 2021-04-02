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走私43億古柯鹼…奧運選手稱「出海賞鯨」仍判罪　恐面臨終身監禁

▲▼澳洲前奧運輕艇選手內森巴加利（Nathan Baggaley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲前奧運輕艇選手內森巴加利因企圖走私毒品而被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲前奧運輕艇選手內森巴加利（Nathan Baggaley）與弟弟德魯（Dru Baggaley）因企圖走私價值高達2億澳元（約新台幣43.5億元）的古柯鹼被捕，陪審團最近認定兩人有罪，而法院也將在4月下旬做出判決，他們恐將面臨終身監禁。

綜合《堪培拉時報》等外媒報導，45歲的內森巴加利與他39歲的弟弟德魯被控企圖在2018年7月31日晚上9點30分，於昆士蘭州黃金海岸的庫倫加塔（Coolangatta），走私650公斤的古柯鹼。

事發當時，這對兄弟乘船11小時，來到距離澳洲海岸360多公里的一艘外國船隻旁，並接收了逾30包的古柯鹼。空中監控攝影機錄下了交易的整個過程，兩人在海上便遭澳洲皇家海軍巡邏艇的追捕。

內森巴加利在審訊過程中否認知道弟弟的計劃，但檢方認為，這兩兄弟犯案時所用的橡皮艇是內森巴加利出資買下的，而且他還在艇上裝置了導航系統和衛星電話，甚至還用黑色膠帶掩蓋了橡皮艇的註冊號碼。

雖然內森巴加利辯稱，自己購買橡皮艇是用於出海賞鯨，但檢方認為，他不僅知曉弟弟販毒的計劃，也參與了這項交易。陪審團在經過約8小時的商議後，裁定內森巴加利與弟弟德魯皆有罪，法院也預計將在4月19日做出判決，內森巴加利與弟弟恐將面臨終身監禁。

內森巴加利是澳洲的輕艇和衝浪運動員，他曾在2004年的雅典奧運獲得2面銀牌，更3度在世界錦標賽中獲得冠軍。然而，由於內森巴加利經常捲入毒品醜聞，因此導致他的職業生涯受損。

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