走私43億古柯鹼…奧運選手稱「出海賞鯨」仍判罪　恐面臨終身監禁

▲澳洲前奧運輕艇選手內森巴加利因企圖走私毒品而被捕。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

澳洲前奧運輕艇選手內森巴加利(Nathan Baggaley)與弟弟德魯(Dru Baggaley)因企圖走私價值高達2億澳元(約新台幣43.5億元)的古柯鹼被捕,陪審團最近認定兩人有罪,而法院也將在4月下旬做出判決,他們恐將面臨終身監禁。

綜合《堪培拉時報》等外媒報導,45歲的內森巴加利與他39歲的弟弟德魯被控企圖在2018年7月31日晚上9點30分,於昆士蘭州黃金海岸的庫倫加塔(Coolangatta),走私650公斤的古柯鹼。

