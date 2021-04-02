美股收紅！標普首度破4000大關坐收　台積電ADR狂破6%

▲美國製造業數據強勁，提高對於經濟復甦的信心，美國股市今天收紅。（圖／路透）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
美國製造業數據強勁，提高對於經濟復甦的信心，美國股市今天收紅，其中標普首度破4000大關坐收。台積電ADR漲6.52％、收124.80元。
道瓊工業指數上漲171.66點或0.52%，以33153.21點作收。
標準普爾500指數上揚46.98點或1.18%，收4019.87 點。
科技股那斯達克指數揚升233.23點或1.76%，收13480.11點。
▲美國製造業數據強勁，提高對於經濟復甦的信心，美國股市今天收紅。（圖／路透）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
美國製造業數據強勁，提高對於經濟復甦的信心，美國股市今天收紅，其中標普首度破4000大關坐收。台積電ADR漲6.52％、收124.80元。
道瓊工業指數上漲171.66點或0.52%，以33153.21點作收。
標準普爾500指數上揚46.98點或1.18%，收4019.87 點。
科技股那斯達克指數揚升233.23點或1.76%，收13480.11點。
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